Κόσοβο: Μυθικό πριμ από τον Πρωθυπουργό για πρόκριση στο Μουντιάλ

Το Κόσοβο κέρδισε (4-3) τη Σλοβακία εκτός έδρας και προκρίθηκε στον τελικό των προκριματικών Play Offs του Μουντιάλ. Την Τρίτη (31/03, 21:45) θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στην Πριστίνα για μία ιστορική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν οι Κοσοβάροι επικρατήσουν, θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ για πρώτη φορά και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Αλμπίν Κούρτι υπόσχεται στους διεθνείς μυθικό πριμ 1 εκατ. ευρώ, διπλάσιο από το ποσό των 500.000 ευρώ, που δόθηκε για τη νίκη επί της Σλοβακίας.

Το ιστορικό παιχνίδι εναντίον της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως το σπουδαιότερο ματς στην ποδοσφαιρική ιστορία του Κοσόβου και οι παίκτες της εθνικής έχουν, πλέον ένα... έξτρα κίνητρο, αφού πέραν της ιστορικής πρόκρισης, διακυβεύεται και ένα σημαντικό ποσό.

Η πρόκριση με τη Σλοβακία και ο διπλασιασμός του μπόνους

Ο Πρωθυπουργός έχει ενημερώσει το επιτελείο της εθνικής πως αν κερδίσουν τους Τούρκους, θα διπλασιάσει το πριμ που τους παραχώρησε για τη νίκη εναντίον των Σλοβάκων και θα τους δώσει μπόνους 1 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος, άλλωστε, μετά την πρόκριση στη Σλοβακία είχε φροντίσει να... γλυκάνει τους παίκτες της εθνικής, παραχωρώντας πριμ 500 χιλιάδων ευρώ.

Οι Κοσοβάροι πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση και παρά το γεγονός πως βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ, έφτασαν στην τελική επικράτηση μετά από ισοφάριση του Ασλάνι, γκολ του Μουσλίγια και σουτ του Χαϊρίζι. Η προσπάθεια των Σλοβάκων να επιστρέψουν στο παιχνίδι δεν ήταν αρκετή, αφού το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να μειώσουν σε 4-3 με τον Στρέλετς στις καθυστερήσεις. Έτσι, το Κόσοβο συνεχίζει στα προκριματικά και παίζει τα... ρέστα του για μία θέση στο επερχόμενο Μουντιάλ με το διακύβευμα πέραν από αγωνιστικό, να είναι και οικονομικό.