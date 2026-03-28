Απίθανο περιστατικό στο Γουέμπλεϊ: Ο Ουγκάρτε δέχθηκε δυο κίτρινες χωρίς να αποβληθεί

Η Αγγλία υποδέχθηκε την Ουρουγουάη την Παρασκευή (27/3) με τον αγώνα να σημαδεύεται απο διαιτητικά λάθη. Ένα απο αυτά είχε παραλήπτη τον Μανουέλ Ουγκάρτε, ο οποίος δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι όμως δεν αποβλήθηκε!

Ο μέσος της «Σελέστε» αντίκρισε την πρώτη για σκληρό μαρκάρισμα και αντίκρισε και δεύτερη πάνω σε διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού.

Ο Ουγκάρτε διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γκολ της Αγγλίας, όμως δεν δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, παρόλο που είχε συμπληρώσει ήδη δυο κίτρινες. Σύμφωνα με τον τέταρτο, η πρώτη κίτρινη είχε ανακληθεί για αυτό ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε κανονικά στο ματς.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Μαρσέλο Μπιέλσα, αντικατέστησε τον Ουγκάρτε λίγο αργότερα. Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Ίαν Ράιτ άσκησε κριτική στους διαιτητές, οι οποίοι με ανακοίνωση τους ανέφεραν ότι, η πρώτη κίτρινη είχε χρεωθεί στον Χοσέ Μαρία Χιμένεθ και όχι στον Ουγκάρτε.

NEVER SEEN BEFORE!



Manuel Ugarte received TWO yellows against England and he was NOT sent off.



«Μας είπαν ότι ο Ουγκάρτε δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες και ότι η δεύτερη ανακλήθηκε, κάτι που είναι πρωτοφανές», προσπάθησε να εξηγήσει ο Μαγκουάιρ μετά το ματς. «Τώρα μας λένε ότι η πρώτη από αυτές τις κίτρινες δεν ήταν καν για τον Ουγκάρτε αλλά για τον Χιμένες. Δηλαδή, αντί για δύο κίτρινες, ο Ουγκάρτε τελικά δεν είχε καμία».

It seemed as though Manuel Ugarte received two yellow cards, but no red.



«Τα βγάζουν από το μυαλό τους εκείνη τη στιγμή», σχολίασε ο Ράιτ. «Είναι σαν να μην είδαμε αυτό που είδαμε».