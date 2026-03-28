Απίθανο περιστατικό στο Γουέμπλεϊ: Ο Ουγκάρτε δέχθηκε δυο κίτρινες χωρίς να αποβληθεί
Διαιτητικό φιάσκο εξελίχθηκε στον αγώνα Αγγλία - Ουρουγουάη, με τον Ουγκάρτε να δέχεται δυο κίτρινες κάρτες, αλλά να παραμένει στο ματς.
Η Αγγλία υποδέχθηκε την Ουρουγουάη την Παρασκευή (27/3) με τον αγώνα να σημαδεύεται απο διαιτητικά λάθη. Ένα απο αυτά είχε παραλήπτη τον Μανουέλ Ουγκάρτε, ο οποίος δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι όμως δεν αποβλήθηκε!
Ο μέσος της «Σελέστε» αντίκρισε την πρώτη για σκληρό μαρκάρισμα και αντίκρισε και δεύτερη πάνω σε διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού.
Ο Ουγκάρτε διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γκολ της Αγγλίας, όμως δεν δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, παρόλο που είχε συμπληρώσει ήδη δυο κίτρινες. Σύμφωνα με τον τέταρτο, η πρώτη κίτρινη είχε ανακληθεί για αυτό ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε κανονικά στο ματς.
Ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Μαρσέλο Μπιέλσα, αντικατέστησε τον Ουγκάρτε λίγο αργότερα. Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Ίαν Ράιτ άσκησε κριτική στους διαιτητές, οι οποίοι με ανακοίνωση τους ανέφεραν ότι, η πρώτη κίτρινη είχε χρεωθεί στον Χοσέ Μαρία Χιμένεθ και όχι στον Ουγκάρτε.
«Μας είπαν ότι ο Ουγκάρτε δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες και ότι η δεύτερη ανακλήθηκε, κάτι που είναι πρωτοφανές», προσπάθησε να εξηγήσει ο Μαγκουάιρ μετά το ματς. «Τώρα μας λένε ότι η πρώτη από αυτές τις κίτρινες δεν ήταν καν για τον Ουγκάρτε αλλά για τον Χιμένες. Δηλαδή, αντί για δύο κίτρινες, ο Ουγκάρτε τελικά δεν είχε καμία».
«Τα βγάζουν από το μυαλό τους εκείνη τη στιγμή», σχολίασε ο Ράιτ. «Είναι σαν να μην είδαμε αυτό που είδαμε».