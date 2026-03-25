Μιρτσέα Λουτσέσκου: Άρρωστος, αλλά στον πάγκο - «Δε θα αποχωρήσω σα δειλός»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου επιστρέφει στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας για τον αγώνα εναντίον της Τουρκίας και προκάλεσε συγκίνηση μιλώντας για την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. Ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου θα οδηγήσει τους Ρουμάνους στην αναζήτηση μίας θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Τύπος στη Ρουμανία περιμένει τον αγώνα με ανυπομονησία, καθώς η εθνική ομάδα δεν έχει προκριθεί σε τελική φάση του Μουντιάλ εδώ και 28 χρόνια.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αποφάσισε να μην αποκαλύψει την ασθένεια, που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά δεν επιθυμεί να γίνει ο ίδιος το επίκεντρο της προσοχής. «Όταν μου είπαν οι γιατροί ότι μπορώ να συνεχίσω να προπονώ, συγκεντρώθηκα σε αυτά που μπορώ να κάνω για τη Ρουμανία», δήλωσε στην αρχική του τοποθέτηση.

«Δε θα φύγω σα δειλός»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στη Ρουμανία και ανέφερε πως δε θα άφηνε ποτέ την εθνική χωρίς προπονητή, παρά το γεγονός πως δε βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

«Μίλησα με την Ομοσπονδία και μου είπαν ότι δε μπορούσαν να βρουν λύση. Δεν ήμουν στην καλύτερη κατάσταση, οπότε είπα πως θα κάνω στην άκρη, αν υπήρχε κάποια άλλη επιλογή. Όμως επιμένω: δε θα φύγω σα δειλός», μετέδωσε το Ansa.

Τους τελευταίους μήνες, νοσηλεύτηκε τρεις φορές στο νοσοκομείο. Αλλά, διατήρησε στενή επαφή με το προπονητικό επιτελείο και τους παίχτες της εθνικής Ρουμανίας, αναλύοντας τον αγώνα εναντίον των Τούρκων.

«Θα παίξουμε σε μία καταπληκτική ατμόσφαιρα, το ξέρω πολύ καλά, είναι το γήπεδο της Μπεσίκτας. Δε ξέρω αν υπάρχει τρόπος να μην επηρεαστούμε από το θόρυβο που θα κάνουν οι οπαδοί της εθνικής Τουρκίας. Πρέπει να εξηγήσω στους παίκτες μου τι τους περιμένει τους παίκτες μου. Ειδικά σε όσους δεν έχουν παίξει ξανά εκεί», ανέφερε κλείνοντας.