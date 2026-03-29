Λιποθύμησε στην προπόνηση ο Μιρτσέα Λουτσέσκου - Και πάλι στο νοσοκομείο ο Ρουμάνος προπονητής

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δείχνει να μην είναι καλά, καθώς λιποθύμησε στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο το πρωί της Κυριακής (29/3).

Όπως ανέφερε η Ρουμάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο πατέρας του Ράζβαν Λουτσέσκου «αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνεδρίας που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία» και καθησύχασε τον κόσμο λέγοντας πως «η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή αυτή τη στιγμή». Επίσης οι αρχές τόνισαν πως «για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για διεξοδικές εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».

BREAKING NEWS - Mircea Lucescu, who fell ill and lost consciousness in the Romanian camp, was taken to hospital. pic.twitter.com/rUuwbSjDFh — 1880 News (@1880News) March 29, 2026

Η εθνική Ρουμανίας αντιμετωπίζει τη Σλοβακία σε φιλικό παιχνίδι τη Τρίτη (31/3), στο οποίο θεωρείται δύσκολο έως απίθανο να ταξιδέψει ο 80χρονος τεχνικός. Να υπενθυμίσουμε πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου χρειάστηκε νοσηλεία ξανά μέσα στην χρονιά, ενώ μετά από γνωματεύσεις και γιατρών του εξωτερικού, σε συνεργασία με την ηγεσία της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRF), αποφασίστηκε να συνεχίσει τη συνεργασία του για τα προκριματικά των playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επίσης ο 80χρονος Ρουμάνος είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να σταματήσει και να αποχωρήσει από τον πάγκο της χώρας του, λέγοντας πως «είναι το καθήκον μου προς το Ρουμάνικο ποδόσφαιρο», και συνέχισε τονίζοντας πως «δεν θα φύγω σαν δειλός».