Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ξανά στο νοσοκομείο μόλις μια εβδομάδα μετά το εξιτήριο

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο 80χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ρουμανίας, χρειάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου μόλις μία εβδομάδα αφότου είχε πάρει εξιτήριο.

BREAKING Mircea Lucescu a fost internat, din nou, de urgență la Spitalul Universitar: Abia fusese externat https://t.co/NPfR2MTTzh — robert (@robdin2007) February 2, 2026

Αν και τις προηγούμενες μέρες φαινόταν πως είχε αναρρώσει και είχε επανέλθει στα καθήκοντά του στην ομοσπονδία, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ξανά, με τους γιατρούς να αποφασίζουν την άμεση νοσηλεία του.

Η νέα εισαγωγή σχετίζεται με ένα σοβαρό κρυολόγημα που τον ταλαιπωρεί από την περίοδο των Χριστουγέννων και δεν ανταποκρίθηκε όπως αναμενόταν στη θεραπεία, με το ανοσοποιητικό του σύστημα να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Οι γιατροί σκοπεύουν να τον κρατήσουν για μερικές ημέρες ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις και να καθοριστεί η κατάλληλη αγωγή, ενώ το περιβάλλον του αναφέρει ότι η νοσηλεία γίνεται προληπτικά και η κατάσταση του παραμένει σταθερή.