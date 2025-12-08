Προπονητής της χρονιάς στη Ρουμανία ο Ραζβάν Λουτσέσκου - «Αυτό το βραβείο ανήκει στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναδείχθηκε «Προπονητής της Χρονιάς» στο Super Gala Fanatik 2025, σε μία τελετή γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και ιδιαίτερες στιγμές. Το μεγάλο γεγονός του ρουμανικού αθλητισμού τίμησε τις κορυφαίες προσωπικότητες της χρονιάς, με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ να βρίσκεται ανάμεσα στους μεγάλους νικητές.

Το μεγαλύτερο αθλητικό μέσο της Ρουμανίας, https://t.co/dwRvQF2la4 βράβευσε τον Ράζβαν Λουτσέσκου ως τον κορυφαίο Ρουμάνο προπονητή της χρονιάς!



Περήφανοι για τον δικό μας #TheGeneral! ⚪️⚫️ #PAOK #OurWay #Lucescu pic.twitter.com/b7FOF0zGTl — PAOK FC (@PAOK_FC) December 8, 2025

Η συγκινησιακή φόρτιση του Λουτσέσκου ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή, ειδικά όταν προβλήθηκε το ειδικό μοντάζ του FANATIK με σημαντικές στιγμές της ζωής και της καριέρας του.«Δεν είναι εύκολο να ανασκοπήσεις μια ζωή σαν κι αυτή, με υπέροχες και εξαιρετικές στιγμές, σε λίγα δευτερόλεπτα», είπε εμφανώς φορτισμένος.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ευχαρίστησε θερμά τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά του, που ήταν παρούσα για πρώτη φορά σε μια τέτοια στιγμή: «Είναι οι γονείς μου και ο γιος μου, ο Ματέι. Σας αγαπώ. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τέτοιο μαζί».

Ωστόσο, ο Λουτσέσκου έσπευσε να υπογραμμίσει πως στο ποδόσφαιρο τα βραβεία δεν είναι ποτέ ατομικά, αφιερώνοντάς το στον ΠΑΟΚ και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος του οργανισμού: «Είναι το βραβείο του ΠΑΟΚ, για όλο το έργο αυτής της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την οικογένεια Σαββίδη – τον Ιβάν, τον Γιώργο και τον Νίκο – που μου έδωσαν την ευκαιρία να εργαστώ σε αυτό το επίπεδο και με στήριξαν».

Συγκινητικός ήταν και ο επίλογός του, με το «ευχαριστώ» προς τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Χάρη στη δουλειά, τη θυσία και τη διαθεσιμότητά τους πετύχαμε φανταστικές στιγμές σε μία πόλη που ζει το ποδόσφαιρο με τεράστια ένταση. Ευχαριστώ όλους όσοι είναι στον ΠΑΟΚ και τους απίστευτους οπαδούς μας. Το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους»