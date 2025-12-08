ΠΑΟΚ: Η τρομερή επιθετική τριπλέτα, η επιστροφή του μαέστρου και οι λόγοι να χαμογελά ο Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε τον συμπολίτη Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής, και κράτησε την επαφή με την κορυφή. Την δουλειά για τον δικέφαλο την έκαναν και πάλι οι συνήθεις ύποπτοι, που με την απόδοση τους κουβαλάνε την ομάδα σε πορεία πρωταθλητισμού (στον επιθετικό τομέα) ελλείψει Κωνσταντέλια.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, και αν σε μερικές περιπτώσεις, στο transition μετά το 3-1, οι ποδοσφαιριστές ήταν πιο εύστοχοι, με καθαρό μυαλό μπορεί το σκορ να ξέφευγε. Ο ΠΑΟΚ είχε άλλες τρείς καθαρές ευκαιρίες στο 72' και στο 74' με τον Ζίβκοβιτς και στο 91' με τον Τάισον να κάνει την καθιερωμένη του κούρσα και να σπάει την μπάλα για τον Μύθου, όμως με τον Ρόουζ να προλαβαίνει τον νεαρό φορ και να παραχωρεί κόρνερ.

Ο παππούς Τάισον πήρε το μπαστούνι του και στέλνει μήνυμα

Ο αειθαλής Τάισον ήταν για ακόμα μια φορά καταπληκτικός. Ο Βραζιλιάνος είναι ευτυχισμένος στον ΠΑΟΚ και αυτό φαίνεται και με την αγωνιστική του συμπεριφορά, και με τις αντιδράσεις του σε κάθε φάση, άλλα και μετά την λήξη, που πανηγύριζε έξαλλα αυτή την νίκη με τους οπαδούς, οι οποίοι τον αποθέωναν. Το «Είναι τρελός ο Τάισον» είναι συχνό σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων, και εχθές ο 38χρονος Βραζιλιάνος στο τέλος του αγώνα απάντησε με κινήσεις του προς την κερκίδα λέγοντας «Αυτό είναι το σπίτι μου!». Είναι φανερό πως υπάρχει αγάπη ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Τάισον, και πως να μην υπάρχει αγάπη απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Μπορεί το καλοκαίρι να αργεί, όμως ο 38χρονος εξτρέμ έχει στείλει ήδη ένα μήνυμα σε αυτούς που τον λένε μεγάλο, και φυσικά σε Λουτσέσκου και ΠΑΕ για το αν μπορεί να βοηθήσει και άλλον ένα χρόνο τουλάχιστον.

Ο πανηγυρισμός του Τάισον / Eurokinissi

Ο Γιακουμάκης κάνει τα λεγόμενα του πράξη και δίνει κάτι που ο ΠΑΟΚ δεν είχε συνηθίσει

Ο Γιώργος Γιακουμάκης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα σε δηλώσεις του είχε πει πολλά. Μέσα σε όλα αυτά είχε πει ότι τον κόσμο που θα αμφισβητήσει την αξία του και τον χαρακτήρα του θα τους κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Είπε επίσης ότι ο ρεαλιστικός στόχος είναι ο δικέφαλος να πάρει το πρωτάθλημα με αυτόν πρώτο σκόρερ. Αδιαμφισβήτητα το πρώτο το πέτυχε. Ο Κρητικός επιθετικός προσφέρει στον «Δικέφαλο του Βορρά» κάτι που ο ΠΑΟΚτσης δεν το έχει συνηθίσει. Είναι ο ορισμός του ολοκληρωμένου φορ, με φανταστικές κινήσεις εντός και εκτός περιοχής, με σημαντική βοήθεια στην δημιουργία προϋποθέσεων και στο χτίσιμο μιας επίθεσης και φυσικά πολύ καλός στο πρέσινγκ. Σε αυτό το, ιδανικό για τον Λουτσέσκου, παιχνίδι του στην αρχή δεν σκόραρε με την συχνότητα που θα ήθελε. Πλέον ο Γιακουμάκης έχει πολύ συχνή επαφή με τα δίχτυα, σκόραρε στα τρία τελευταία ματς, και έχει φτάσει τα 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Καταλαβαίνουμε πως στην θέση που στον ΠΑΟΚ έχει γίνει ανέκδοτο τα τελευταία χρόνια, ο Λουτσέσκου έχει στα χέρια του έναν παίκτη που του κάνει την δουλειά περισσότερο από όλους τους προηγούμενους και σκοράρει, αναγκάζοντας τον δικέφαλο να μπει από τώρα σε σκέψεις να βρει την χρυσή τομή και να «βάλει το χέρι στην τσέπη» το καλοκαίρι για να κρατήσει στην Τούμπα τον 30χρονο επιθετικό, που από ότι φαίνεται και ο ίδιος ενδεχομένως να το θέλει.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης σκοράρει / Eurokinissi

Eurokinissi

Η χρησιμότητα του διακριτικού Ζίβκοβιτς

Μπορεί να μιλάμε για τους ήρωες που σκοράρουν και κάνουν κούρσες και ντελικάτες ντρίπλες, όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι ένα βασικότατο γρανάζι που χρεώνεται μεγάλο ποσοστό των επιθετικών προσπαθειών του δικεφάλου. Πρώτος στις ασίστ αυτή την στιγμή στο πρωτάθλημα (6 ασίστ) δημιουργεί καταστάσεις για τον ΠΑΟΚ και η αλήθεια είναι ότι διανύει την πιο ώριμη περίοδο του στην ομάδα. Έχουμε δει πολλές φορές ότι όταν ο Ζίβκοβιτς δεν βρίσκεται σε καλή μέρα, ο δικέφαλος δυσκολεύεται να απειλήσει, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ για την ομάδα τόσο αγωνιστικά, όσο και εξωαγωνιστικά με τις ηγετικές του ικανότητες. Ο 29χρονος πλέον Ζίβκο, είναι πέντε χρόνια στην ομάδα, έχει χτίσει την ζωή του στην Θεσσαλονίκη, και είναι πιο έτοιμος και μεστωμένος να ηγηθεί και να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

Ο ηγέτης Αντρίγια Ζίβκοβιτς / Eurokinissi

Η τριπλέτα αυτή μπροστά είναι σε τρομερή κατάσταση, και με την επιστροφή του μαέστρου Γιάννη Κωνσταντέλια, που μπήκε αλλαγή παίρνοντας τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής μετά τον τραυματισμό του, και φυσικά με τον ερχομό του Χρήστου Ζαφείρη σε μερικές μέρες, ο δικέφαλος δημιουργεί ενθουσιασμό στους φιλάθλους του και αισιοδοξία για την συνέχεια.