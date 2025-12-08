Super League 1: Αυτή είναι η πιθανή ημερομηνία του εξ' αναβολής Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

Η Stoiximan Super League συνεδρίασε την Δευτέρα (8/12), συζητώντας μεταξύ άλλων την πιθανότερη ημερομηνία της εξ' αναβολής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, η οποία αναμένεται να διοριστεί στις 4 Μαρτίου της νέας χρονιάς. Αν και αρχικά η αναμέτρηση θα διεξάγονταν στις 7 Ιανουαρίου, η αναμέτρηση των Κρητικών απέναντι στον Ολυμπιακό για το Super Cup στις 3 του ίδιου μήνα άλλαξε τα δεδομένα.

Ταυτόχρονα, το ΔΣ της λίγκας γνωστοποίησε το πρόγραμμα από την 16η έως και την 26η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ενώ ταυτόχρονα αποφασίστηκε πως η κλήρωση των Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και των Playouts (θέσεις 9-14) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1/ Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ο ορισμός και το πρόγραμμα των αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League https://www.slgr.gr/el/

2/ Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η κλήρωση αγώνων Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Playouts (θέσεις 9-14) πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2025.

3/ Η ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027) θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

4/ Ομόφωνα εγκρίθηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος».