Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός 0-1: Μεγάλο διπλό για τους Αγρινιώτες στις Σέρρες

Ο Παναιτωλικός πήρε ένα σημαντικό τρίποντο στις Σέρρες, επικρατώντας με 1-0 του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου προηγήθηκε μόλις στο 11' με τον Ματσάν, διαχειρίστηκε άψογα την πίεση των γηπεδούχων και «ψαλίδισε» τη διαφορά από τις θέσεις 5-8.

Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση με 15 βαθμούς, ενώ οι Σερραίοι παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μετρώντας μόλις 5 βαθμούς στο τέλος του πρώτου μισού της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Το ματς

Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία του στο παιχνίδι. Ο Ματσάν πήρε την μπάλα από τα αριστερά, πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με το δεξί στην κλειστή γωνία του Τιναλίνι, δίνοντας προβάδισμα στους Αγρινιώτες μόλις στο 11'. Μάλιστα, ο σκόρερ των Αγρινιωτών αφιέρωσε το τέρμα του στον άτυχο Μιγκέλ Λουίς, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα με τον Ηρακλή για το Κύπελλο.

Οι Σερραίοι δεν απείλησαν ουσιαστικά την εστία του Τσάβες, δημιουργώντας σε μερικές περιπτώσεις καλές προϋποθέσεις χωρίς όμως να έχουν ουσία στην τελική προσπάθεια. Το σκηνικό άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο ο Πανσερραϊκός μπήκε δυναμικά αναζητώντας άμεσα γκολ ισοφάρισης. Στο 75' οι γηπεδούχοι σε φάση διαρκέιας έψαξαν την ισοφάριση. Ο Γκιγιομιέ έστειλε πάνω σε συμπαίκτη το σουτ του, στη συνέχεια έστρωσε την μπάλα στον Κάλινιν, αυτός εκτέλεσε από πλάγια θέση, με τον Κόγιτς να απομακρύνει ενστικτωδώς.

Στο υπόλοιπο ματς ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Τσάβες, με τον Παναιτωλικό να φέυγει από τις Σέρρες με ένα κομβικό τρίποντο χάρη στο γκολ του Ματσάν.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης (Καρέλης 79'), Φέλτες, Βερνόν, Κάλινιν, Ομεόνγκα, Γκριν (Μπρουκς 46'), Τσαούσης (Γκαλβάν 74'), Γκιγιομέ, Μπανζάκι (Ουαγκέ 46'), Ιβάν (Μάρας 46').

Παναιτωλικός: Τσάβες, Αγαπάκης (Σιέλης 69'), Κόγιτς, Γκαρσία, Μανρίκε, Κοντούρης (Σμυρλής 51'), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Μίχαλακ (Τσούρα 69'), Ματσάν, Άλεξιτς.