Super League 1: Αυτές είναι οι ημερομηνίες και οι ώρες των ντέρμπι του δεύτερου γύρου

Η Stoiximan Super League πραγματοποίησε μέσω τηλεδιάσκεψης Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο ορίστηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες των αναμετρήσεων του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος.

Η διοργανώτρια αρχή όρισε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων μέχρι το πέρας της κανονικής διάρκειας της Super League 1 (από την 16η έως την 26η αγωνιστική).

Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον στρέφεται στα μεγάλα ντέρμπι που επίκεινται. Πρώτο μεγάλο παιχνίδι στον δεύτερο γύρο, είναι ο αγώνας ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό για την 14η αγωνιστική. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για την 17η αγωνιστική στο ντέρμπι της Αθήνας, ενώ το ντέρμπι μεγατόνων ανάμεσα στην «Ένωση» και τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στην 19η στροφή του πρωταθλήματος.

Από τις υπόλοιπες αγωνιστικές, ξεχωρίζει η 20η, στην οποία θα δούμε το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ.

Εκτός από τον ορισμό των αγώνων, η διοργανώτρια αρχή θέσπισε το «Joker Right» για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Επίσης, αποφάσισε πως η κλήρωση των αγώνων για τα πλέι-οφ (θέσεις 1-4, θέσεις 5-8) και των πλέι-άουτ (θέσεις 9-14) θα διεξαχθεί στις 24 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα των ντέρμπι της Stoiximan Super League

14η αγωνιστική

14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική

21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική



11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική

01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική

08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική

15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική

08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ