Σπορ Διαιτητές Super League 1 Ποδόσφαιρο ΑΕΛ Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ατρόμητος ΠΑΟΚ Άρης

Λανουά: «Σωστές οι παρεμβάσεις του VAR σε Λάρισα και Τούμπα - Ορθά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς»

Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανούα προχώρησε στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής της Super League με VIDEO.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δημοσιοποίησε το βίντεο με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 13ης αγωνιστικής της Super League και ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά αναφέρθηκε σε τρεις αγώνες. Οι αποφάσεις αφορούσαν τρία πέναλτι και ένα ακυρωθέν γκολ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Λανουά αρχικά σχολίασε τον αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος ανέφερε πως οι παρεμβάσεις του VAR τόσο όσον αφορά το πέναλτι στον Ζαρουρί, όσο και στην περίπτωση του πέναλτι στον Πασά ήταν ορθές, δικαιώνοντας τον Κουμπαράκη.

Στη συνέχεια, σχολιάστηκε η αμφισβητούμενη φάση του γκολ της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου. Ο Λανουά υποστήριξε πως ο Ζοάο Μάριο κάνει φάουλ πριν την ασίστ στον Γιόβιτς και θεωρεί πως ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση ακυρώνοντας το τέρμα του Σέρβου φορ.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Λανουά υποστήριξε πως η παρέμβαση του VAR στο πέναλτι του Διούδη στον Τάισον ήταν ορθή, καθώς ο τερματοφύλακας των «κιτρινόμαυρων» δεν βρίσκει τη μπάλα και ανατρέπει με το αριστερό του πόδι τον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Το VIDEO με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από την ΚΕΔ

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Διαιτητές Super League 1 Ποδόσφαιρο ΑΕΛ Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ατρόμητος ΠΑΟΚ Άρης

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader