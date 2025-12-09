Λανουά: «Σωστές οι παρεμβάσεις του VAR σε Λάρισα και Τούμπα - Ορθά ακυρώθηκε το γκολ του Γιόβιτς»

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δημοσιοποίησε το βίντεο με την ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 13ης αγωνιστικής της Super League και ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά αναφέρθηκε σε τρεις αγώνες. Οι αποφάσεις αφορούσαν τρία πέναλτι και ένα ακυρωθέν γκολ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Λανουά αρχικά σχολίασε τον αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος ανέφερε πως οι παρεμβάσεις του VAR τόσο όσον αφορά το πέναλτι στον Ζαρουρί, όσο και στην περίπτωση του πέναλτι στον Πασά ήταν ορθές, δικαιώνοντας τον Κουμπαράκη.

Στη συνέχεια, σχολιάστηκε η αμφισβητούμενη φάση του γκολ της ΑΕΚ εναντίον του Ατρομήτου. Ο Λανουά υποστήριξε πως ο Ζοάο Μάριο κάνει φάουλ πριν την ασίστ στον Γιόβιτς και θεωρεί πως ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση ακυρώνοντας το τέρμα του Σέρβου φορ.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Λανουά υποστήριξε πως η παρέμβαση του VAR στο πέναλτι του Διούδη στον Τάισον ήταν ορθή, καθώς ο τερματοφύλακας των «κιτρινόμαυρων» δεν βρίσκει τη μπάλα και ανατρέπει με το αριστερό του πόδι τον επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Το VIDEO με την ανάλυση των επίμαχων φάσεων από την ΚΕΔ