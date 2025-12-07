ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1: «Καθάρισε» τους Περιστεριώτες με... κίλερ Γιόβιτς η Ένωση

Συνεχίζει το νικηφόρο σερί της η ΑΕΚ. Η Ένωση πανηγύρισε μια ακόμα διαδοχική νίκη, επικρατώντας με 4-1 του Ατρόμητου στην OPAP Arena, στο παιχνίδι που «έριξε» την αυλαία της 13ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε με τον Πινέδα (18'), «κλείδωσε» ουσιαστικά το τρίποντο με δύο τέρματα του Γιόβιτς (64', 70'), πριν πετύχει το πρώτο του τέρμα και ο Λιούμπισιτς (86'). Οι Περιστεριώτες κατάφεραν απλώς να μειώσουν προσωρινά σε 3-1 με το -ανορθόδοξο- τελείωμα του Τσαντίλα στο 73'.

Με αυτή τη νίκη η ΑΕΚ συνεχίζει ακάθεκτη την... καταδίωξη του Ολυμπιακού (34β.), βρισκόμενη στην 3η θέση της βαθμολογίας με 31 βαθμούς, πίσω από τον 2ο ΠΑΟΚ (32β.). Από την άλλη, ο Ατρόμητος παραμένει στην 11η θέση με 9 βαθμούς,

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν «ζεστά» το παιχνίδι, δημιουργώντας κάποιες πρώτες τελικές με τους Γιόβιτς και Αϊτόρ, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στους τερματοφύλακες. Ο Ατρόμητος αναπτύχθηκε όμορφα στο 10', όταν ο Κίνι από τα δεξιά «σέρβιρε» στον Γιουμπιτάνα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά με την μπάλα νε περνά ελάχιστα άουτ. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που πήρε κεφάλι στο σκορ οκτώ λεπτά αργότερα. Ο Ρότα έβγαλε μια σέντρα προς το πέναλτι, ο Πινέδα πήρε μια δύσκολη κεφαλιά και νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-0 της Ένωσης.

Eurokinissi

Οι «κιτρινόμαυροι» απείλησαν ξανά την εστία του Χουτεσιώτη στο 38', με τον Ρότα να βγάζει μια ακόμη εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά, τον Πήλιο να έχει κινηθεί στην περιοχή αλλά να μην μπορεί να εκτελέσει σωστά για να διπλασιάσει το προβάδισμα της ομάδας του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να βρίσκει και δεύτερο γκολ, τουλάχιστον αρχικά. Ο Ζοάο Μάριο πήρε μια κεφαλιά, έστρωσε την μπάλα στον Γιόβιτς που στο 48' φάνηκε να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην Ένωση. Το τέρμα του Σέρβου όμως δεν μέτρησε με τον Ζαμπαλά να χρεώνει με φάουλ στην αρχή της φάσης τον Ζοάο Μάριο για επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση της μπάλας. Στο 57' η επιμονή του Γκατσίνοβιτς να διατηρήσει την μπάλα εντός έδωσε στον Μάριν την ευκαιρία να συνεργαστεί στην περιοχή με τον Καλοσκάμη, αυτός επιχείρησε ένα δύσκολο σουτ με τον Χουτεσιώτη να παραχωρεί κόρνερ.

Το 2-0 για την Ένωση ήρθε στο 65', με τον Γιόβιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Μάριν για ανατροπή από τον Σταυρόπουλο. Ο Σέρβος νίκησε τον Χουτεσιώτη και έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στην ΑΕΚ, σε ένα σημείο που η ομάδα του Νίκολιτς «έχασε» με τραυματισμό τον Γκατσίνοβιτς ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Eurokinissi

Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα ο Γιόβιτς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και τρίτο της ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενος τον πεσμένο Χουτεσιώτη από το τετ-α-τετ με τον Μάριν. Ο Ατρόμητος απάντησε στο 73' και από το λάθος του Καλοσκάμη και το γύρισμα του Αϊτόρ, ο Τσαντίλας μείωσε σε 3-1.

Στο 86ο λεπτό ο Λιούμπισιτς πρόσθεσε το όνομα του στον πίνακα τον σκόρερ, παίρνοντας το «ριμπάουντ» από την επέμβαση του Χουτεσιώτη στο παραλίγο αυτογκόλ του συμπαίκτη του.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (Γκρούγιτς 87'), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (Περέιρα 85'), Καλοσκάμης (Λιούμπισιτς 85'), Γκατσίνοβιτς (Κοϊτά 61'), Γιόβιτς (Καραργύρης 88')



Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι (Μουντές 71'), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ (Ούρονεν 66'), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (Καραμάνης 71'), Γιουμπιτάνα (Οζέγκοβιτς 81'), Αϊτόρ, Μπάκου (Παλμεζάνο 81'), Τσαντίλας