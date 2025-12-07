Aστέρας AKTOR – Λεβαδειακός 1-1: Γλίτωσαν την ήττα οι Βοιωτοί και παραμένουν στη 4άδα

Ο Αστέρας Aktor αντιμετώπισε τον Λεβαδειακό για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες έμειναν στο 1-1 με τους Βοιωτούς χάρη σε γρήγορο γκολ του Τόμπι Αλάγκμπε και το τέρμα του Γκιγιέρμε Μπάλτσι στο 77' . Έτσι, η ομάδα της Τρίπολης έφτασε τους 12 πόντους και ανέβηκε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ αυτή της Λειβαδιάς ανέβηκε στην 4η θέση με 22 πόντους.

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Κρις Κόλμαν επέλεξε τον Παπαδόπουλο κάτω απ’ τα δοκάρια, τους Φερνάντες και Πομόνη στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Τριανταφυλλόπουλο και Ιβάνοφ.

Στη μεσαία γραμμή, ξεκίνησαν Γιαμπλόνσκι και Αλάγκμπε, στα άκρα της επίθεσης, Εμμανουηλίδης και Κετού, ενώ πιο μπροστά οι Μεντιέτα και Μακέντα.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε με τον Λοντίγκιν στα γκολπόστ και τετράδα στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, τους Βήχο, Μάγκνουσον, Λιάγκα και Τσάπρα.

Στον άξονα βρισκόταν ο Κωστή με τον Τσοκάι, πιο μπροστά οι Βέρμπιτς, Πεντρόσο και Παλάσιος ενώ μοναδικός προωθημένος ο Όζμπολτ.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, οι οποίο κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 7'. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μεντιέτα, ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, ο Τσοκάι έδιωξε πάνω από τη γραμμή και στην επαναφορά ο Αλάγκμπε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στον πανηγυρισμό του, ο Νιγηριανός προχώρησε σε μία πολύ ωραία ενέργεια, σηκώνοντας στον αέρα τη φανέλα του Ισιάγκα Σιλά, ο οποίος λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα έμαθε πως η σύζυγος του έφυγε από τη ζωή.

Ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 31', όταν ο Τσάπρας, με ωραία ενέργεια, μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή, αλλά είδε τον Παπαδόπουλο να βάζει «στοπ» στην προσπάθεια του και να στέλνει την μπάλα κόρνερ.

Λίγο αργότερα, οι «φιλοξενούμενοι» απείλησαν ξανά. Στο 43', ο Παλάσιος πέρασε ωραία δύο παίκτες, εκτέλεσε από καλό σημείο μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμα του πέρασε αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το σύνολο του Κρις Κόλμαν κατάφερε να «παγώσει» τον ρυθμό του αγώνα στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, με την πρώτη καλή ευκαιρία των Βοιωτών να έρχεται στο 71'. Ο Όζμπολτ βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή έπειτα από σέντρα του Λαγιούς, σπαταλώντας μεγάλη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα με κεφαλιά.

Το γκολ της ισοφάρισης για τη Λεβαδιακό ήρθε έξι λεπτά αργότερα. Στο 77', ο Μπάλτσι μετουσίωσε σε γκολ τη σέντρα του Λαγιούς, «σώζοντας» με αυτόν τον τρόπο τον βαθμό της ισοπαλίας.

Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός

Γκολ: Αλάγκμπε (7'), Μπάλτσι (77΄)

Κίτρινες κάρτες: Μάγκνουσον (16'), Αλάγκμπε (63'), Μουνιόθ (68΄)

Κόκκινες κάρτες: -

Ενδεκάδες: Αστέρας Aktor: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης, Κέτου, Μεντιέτα, Μακέντα.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Κωστή, Τσόκαϊ, Πεντρόσο, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Όζμπολτ.

