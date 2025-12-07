ΑΕΛ: Τέλος ο Μαλεζάς από την τεχνική ηγεσία, υποψήφιος ο Σάββας Παντελίδης

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ Novibet αποτελεί επίσημα ο Στέλιος Μαλεζάς. Το ισόπαλο (2-2) αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό στην AEL FC Arena ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον 40χρονο τεχνικό στον πάγκο των «βυσσινί», όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση της η ομάδα της Λάρισας. Υποψήφιος αντικαταστάτης του Μαλεζά είναι ο Σάββας Παντελίδης, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στον πάγκο του Αστέρα AKTOR.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του.



Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα».