ΑΕΛ - Παναθηναϊκός 2-2: Γκέλαρε (και) στη Λάρισα το προβληματικό «τριφύλλι» στο 90+9'

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να κρατά στα χέρια του ένα πολύτιμο «διπλό» στη Λάρισα, το πέναλτι του Πασά στις καθυστερήσεις όμως έδωσε στην ΑΕΛ τον βαθμό της ισοπαλίας στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πέρεζ στο 37', είδαν τους «πράσινους» να ανατρέπουν το σκορ με τα γκολ των Καλάμπρια (43'), Μπακασέτα (73'), κατάφεραν όμως να πάρουν τον «χρυσό» βαθμό με το εύστοχο πέναλτι του Πασά στο 90+9', με τον Μλαντένοβιτς να αποβάλλεται με 2η κίτρινη κάρτα για την παράβαση.

Ένα ματς γεμάτο ένταση, με αποβολές στους πάγκους των δύο ομάδων και δύο «επεισοδιακά» πέναλτι που υποδείχτηκαν μέσω VAR με μεγάλη καθυστέρηση, με τους «βυσσινί» μάλιστα να βγάζουν και ανακοίνωση κατά του Ευαγγέλου στο 50ο λεπτό.

Με αυτή την ισοπαλία ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην 6η θέση με 19 βαθμούς (έχοντας ματς λιγότερο), ενώ η ΑΕΛ βρίσκεται στην 13η θέση με 8 βαθμούς.

Το ματς

Όπως αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο. Η πρώτη τελική των «πράσινων» ήταν στο 12'. Ο Τετέ πήρε την μπάλα από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και εκτέλεσε, χωρίς να μπορέσει να βάλει δύναμη στην τελική του προσπάθεια. Στο 19' ο Μπακασέτας βρήκε από το κόρνερ τον Τουμπά, αυτός με κεφαλιά βρήκε εστία με τον Αναγνωστόπουλο να μπλοκάρει σταθερά.

Η ΑΕΛ εκμεταλλεύτηκε ένα εύκολο λάθος του Μλαντένοβιτς στο 37' και στην κόντρα απείλησε αρχικά με το δυνατό σουτ του Γκαράτε στο οποίο ο Κότσαρης αντέδρασε εξαιρετικά. Στην επαναφορά όμως η μπάλα στρώθηκε στον Πέρεζ που προ κενής εστίας έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ο Παναθηναϊκός δεν άργησε να απαντήσει και στο 43ο λεπτό έπειτα από γλυκιά σέντρα του Μλαντένοβιτς και μια κεφαλιά... ρουκέτα του Καλάμπρια έκανε το 1-1 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος.

Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλύτερο ρυθμό από ότι το πρώτο. Ο Παναθηναϊκός έψαξε το γκολ με το δυνατό σουτ του Μπακασέτα από το όριο της περιοχής, με την ΑΕΛ να «αγγίζει» με αξιώσεις το δεύτερο τέρμα. Ο Αποστολάκης με όμορφη ενέργεια απέφυγε δύο παίκτες, έπαιξε κάθετα στον Χατζηστραβό ο οποίος στο τετ-α-τετ σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Στο 66' ο Τετέ πάτησε περιοχή από τα δεξιά, προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Αναγνωστόπουλο με σουτ στη κλειστή του γωνία, χωρίς αποτέλεσμα. Λίγα λεπτά αργότερα και με μεγάλη καθυστέρηση, ο VAR κάλεσε τον κ. Ευαγγέλου για ανατροπή του Ζαρουρί στην περιοχή. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την ευθύνη και από την άσπρη βούλα έδωσε προβάδισμα στο «τριφύλλι» στο 74'.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία να «κλειδώσει» τους τρεις βαθμούς με τον Τετέ να βγαίνει τετ-α-τετ έπεοιτα από την πανέμορφη πάσα με το εξωτερικό από τον Πάντοβιτς, ο Αναγνωστόπουλος κατάφερε να στερήσει από τον Βραζιλιάνο το γκολ. Η ΑΕΛ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Πασά από την άσπρη βούλα, για πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε από το τράβηγμα του Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος μάλιστα αποβλήθηκε, αφού η ανατροπή στον επιθετικό της ΑΕΛ ήταν η δεύτερη του κάρτα στο παιχνίδι.

Eurokinissi

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Τσάκλα, Φερίγκρα, Ηλιάδης (Κοβάσεβιτς 63'), Αποστολάκης (Παπαγεωργίου 63'), Στάικος, Αντράντα (Σουρλής 75'), Δελιγιαννίδης, Πέρεζ (Ατανάσοφ 75'), Χατζηστραβός (Πασάς 80'), Γκαράτε



Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας (Τζούρισιτς 79'), Τετέ (Γέντβαϊ 90+10'), Ζαρουρί (Ντέσερς 79'), Σφιντέρσκι (Πάντοβιτς 58')