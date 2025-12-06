Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0: Εύκολο απόγευμα πριν το Καζακστάν με πρωταγωνιστή τον... συνήθη ύποπτο (vids)

Ο Ολυμπιακός έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League, επικρατώντας με καθαρό 3-0 του ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και εξασφαλίζοντας τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με ταχύτητα, ένταση και διάθεση να «πνίξουν» τον αντίπαλο, βρίσκοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο οποίος με δύο γκολ… υπέγραψε την κυριαρχία τους από το πρώτο μέρος.



Ο ΟΦΗ άντεξε όσο μπόρεσε χάρη στις εντυπωσιακές επεμβάσεις του Λίλο, όμως η πίεση των Πειραιωτών ήταν ασταμάτητη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Στρεφέτσα έκανε σεφτέ, εκμεταλλευόμενος λάθος του αντίπαλου γκολκίπερ, σε μια αναμέτρηση όπου ο Ολυμπιακός έδειξε διάρκεια, ρυθμό και ξεκάθαρη ανωτερότητα σε όλα τα επίπεδα.

Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή του στο μεγάλο παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης (9/12, 17:00) κόντρα στην Καϊράτ στο Καζακστάν, για το Champions League.

Ο Ελ Καμπί αξιοποίησε το πιο παραγωγικό «ερυθρόλευκο» ημίχρονο

Για ένα ακόμα εφετινό πρώτο ημίχρονο στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός ήταν παραγωγικός σε επίπεδο τελικών προσπαθειών και χάρη στον πιο χαρισματικό σκόρερ της ιστορίας του, Αγιούμπ Ελ Καμπί, βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-0.

Ο Ολυμπιακός έπαιζε... μόνος του κόντρα σ' έναν ΟΦΗ που δε μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα ούτε στο ελάχιστο. Χαρακτηριστικά, στα πρώτα 45' οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 19 ολοκληρωμένες τελικές προσπάθειες, μεταξύ των οποίων οι 8 κατέληξαν στην εστία του Κλίντμαν Λίλο, ο οποίος στο πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης είχε κατεβάσει τα ρολά, με 6 αποκρούσεις (5 από σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή).

O golden boy Μουζακίτης άνοιξε τον χορό των τελικών προσπαθειών μόλις στο 2' με σουτ από δύσκολη γωνία, ενώ την προσπάθεια του Ταρέμι στο 13' σταμάτησε ο Κρίζμανιτς πάνω στη γραμμή. Ο Ολυμπιακός βρήκε κι άλλες ευκαιρίες με τους Ζέλσον , Έσε και Μουζακίτη μέχρι να δώσει τη λύση ο Ελ Καμπί με ανάποδο «ψαλιδάκι» στο 33' για το 1-0. Ο Στεφέτσα έκανε το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Πιρόλα πήρε την πρώτη μπάλα και στην συνέχεια ο Μαροκινός αφού ξεμαρκαρίστηκε υπέροχα από τον Καραχάλιο, άνοιξε το σκορ με υπέροχο τελείωμα. Ο πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος έκανε δύο τα προσωπικά του τέρματα με κεφαλιά στο 40', μετά από σέντρα του Ροντινέι.

Ελ Καμπι!!! Το 1-0 και 2-0 του ΠΑΙΚΤΑΡΑ! pic.twitter.com/yDnYSfms5T — Karaflodaimonas (@Karaflademon) December 6, 2025

Το «καθάρισε» με το παρθενικό γκολ του Στρεφέτσα

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκαν τρίτο τέρμα με τον Ιταλοβραζιλιάνο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στο 63'. Ο πρώην εξτρέμ της Κόμο εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας του ΟΦΗ και πλάσαρε ιδανικά για το 3-0.

To 3-0 με το πρώτο του Στρεφετσα!pic.twitter.com/Jz2WJOD8Ca — Karaflodaimonas (@Karaflademon) December 6, 2025

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε κοντά σε 4ο γκολ με το εξαιρετικό σουτ του Γιαζίτσι να σταματάει στο δοκάρι στο 80'. Το 3-0 παρέμεινε μέχρι την λήξη με τον Ολυμπιακό να φτάνει τους 34 βαθμούς και να παραμένει μόνος πρώτος στη κορυφή.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (66' Καλογερόπουλος), Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε (74' Ντάνι Γκαρσία), Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς (66' Γιαζίτσι), Ταρέμι (74' Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (66' Γιάρεμτσουκ)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Λέουις (85' Καινουργιάκης), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (76' Βούκοτιτς), Μπαΐνοβιτς (46' Σενγκέλια), Ανδρούτσος, Φούντας, Νους (46' Χατζηθεοδωρίδης), Θεοδοσουλάκης (71' Ράκονιατς)



