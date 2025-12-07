Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΑΕΛ για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Λάρισα την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα με 3-2 από την ΑΕΚ στο «αθηναϊκό» ντέρμπι, έχοντας να καλύψουν μια μεγάλη βαθμολογική απόσταση στο πρωτάθλημα.

Οι εντεκάδες

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Τσάκλα, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Αποστολάκης, Στάικος, Αντράντα, Δελιγιαννίδης, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Γκαράτε

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι