Βόλος - Κηφισιά 1-1: Ισοπαλία με πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν στο «Πανθεσσαλικό»

Βόλος και Κηφισιά αναδείχτηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο «Πανθεσσαλικό» για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πολύ καλός ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο με ευκαιρίες και στις δύο εστίες. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα, αλλά οι Θεσσαλοί απάντησαν με πέναλτι του Χάμουλιτς στο 43'. Η ομάδα του Λέτο ήταν πιο απειλητική στο δεύτερο μέρος αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Σιαμπάνη που ήταν ο πρωταγωνιστής των γηπεδούχων.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Βόλος ανέβηκε στην 4η θέση και τους 22 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά στην 8η με 16.

Το ματς

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο, οι ομάδες ξεκίνησαν με πολύ καλό ρυθμό, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες νωρίς. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 8', με σουτ μέσα από την περιοχή για τον Βόλο από τον Χάμουλιτς, με τον Ραμίρεζ να μπλοκάρει στη διπλή προσπάθεια. Η Κηφισιά απάντησε στο 9' όταν ο Τεττέη γύρισε όμορφα το σώμα του και εκτέλεσε σουτ από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει. Λίγο αργότερα στο 11', η εκπληκτική προσπάθεια του Τεττέη, που γύρισε τη μπάλα προς το όριο της περιοχής, ο Πόμπο πλάσαρε, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε ξανά, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Στα επόμενα λεπτά οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν πολύ απειλητικοί παρά που δεν είχαν κλασσικές ευκαιρίες για γκολ. Στο 30΄ ο Τεττέη έχασε μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση αφού έκανε κακό τελείωμα στο τετ-α-τετ. Στο 35΄ οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν όταν ο Μύγας έβγαλε τον Πίντσι σε θέση βολής, όμως το τελείωμα ήταν κακό και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε.

Δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Λέτο άνοιξε το σκορ, μετά από κακή απομάκρυνση η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν, ο Ισπανός έκανε διαγώνιο σουτ, κόντραρε στον Κάργα και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν αμέσως, έχασαν ευκαιρία με τον Κάργα στο 38' και στο 40' ο Λάμπρου κέρδισε πέναλτι από τον Ούγκο Σόουζα. Ο Χάμουλιτς εκτέλεσε ψύχραιμα στο 43' και έφερε τις δύο ομάδες σε ισορροπία (1-1) πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Eurokinissi

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο με τις δύο ομάδες να είναι πάνω-κάτω. Στο 49' μετά από εξαιρετική προσπάθεια από τον Τεττέη, που έστρωσε εκτός περιοχής στον Παντελίδη, το σουτ του οποίου βρήκε κόντρα και κατέληξε σε κόρνερ. Ο Βόλος στο 52' απάντησε με τον ίδιο τρόπο με τον Πίντσι. Στο 68' οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ. Ο Πόμπο έκανε εντυπωσιακή προσωπική προσπάθεια και δοκίμασε σουτ από πλάγια θέση, με τον Σιαμπάνη να επεμβαίνει και στην επαναφορά ο πορτιέρε του Βόλου αντέδρασε ξανά, μπλοκάροντας και το δυνατό βολέ του Πόκορνι.

Ο Σιαμπάνης ήταν έτοιμος και στο 70' στο μακρινό πλασέ του Αντόνισε. Οι δύο ομάδες παρά που το ματς όδευε προς το τέλος του, δεν σταμάτησαν να παίρνουν ρίσκα και ήταν πολύ επιθετικές, χωρίς όμως να βρουν καθαρή φάση.

Στο 86' ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά στον αέρα και έβγαλε τον Αντόνισε σε θέση τετ α τετ. Ο επιθετικός είχε επιλογή πάσας, όμως προτίμησε να σουτάρει και ο Σιαμπάνης τον σταμάτησε. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από ένα βαθμό.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Πίντσι (54' Χουάνπι), Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνεθ (90' Μπουζούκης), Κόμπα (90' Ασεχνούν), Λάμπρου, Μύγας, Φερνάντες, Χάμουλιτς (73' Μακνί)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Λαρουσί, Ποκόρνι, Σόουζα, Σιμόν, Έμπο, Αντόνισε, Πόμπο (93' Ρουκουνάκης), Πέρεθ (56' Αμανί), Παντελίδης (90' Γκέρσον), Τεττέη