Οι ώρες και τα κανάλια του ΠΑΟΚ - Άρης και η δράση της Super League

Με τέσσερις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα και το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης να κλέβει την παράσταση, συνεχίζεται σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, η 13η αγωνιστική της Super League.

Το μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης έχει σέντρα στις 19:30 και θα προβληθεί ζωντανά από το Novasports Prime, με τα βλέμματα στραμμένα σε Τούμπα και πρωταγωνιστές τους δύο «μονομάχους».

Η αγωνιστική δραστηριότητα ανοίγει στις 17:00, όπου ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε μετάδοση από το Novasports2 HD.

Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, η AEL Novibet αντιμετωπίζει στο AEL FC Arena τον Παναθηναϊκό, με την αναμέτρηση να προβάλλεται από το Cosmote Sport1 HD.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:00, όταν η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο στην OPAP Arena, επίσης με κάλυψη από το Cosmote Sport1 HD.

Οι αγώνες των αιωνίων στην Basket League

Οι δύο «αιώνιοι» ρίχνονται στη μάχη της Stoximan GBL την Κυριακή (7/12), ενόψει των απαιτητικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που ακολουθούν, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ετοιμάζουν βαλίτσες για Βαρκελώνη και Μιλάνο αντίστοιχα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις:

13:00 – Ολυμπιακός vs AEK (ΕΡΤ2)

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την ΑΕΚ, θέλοντας να παραμείνουν σε ρυθμό νικών πριν την ευρωπαϊκή τους έξοδο.

16:00 – Παναθηναϊκός vs Πανιώνιος (ΕΡΤ2)

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τον Πανιώνιο, σε ένα τεστ ετοιμότητας λίγο πριν την αναχώρησή τους για Μιλάνο.