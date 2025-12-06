Όσο έχει εσένα, δεν φοβάται κανέναν...

Το «πολλά με λίγα» μπορεί να περιγράψει όσα είδαμε το απόγευμα του Σαββάτου στο τερέν του «Γ. Καραϊσκάκης» μέσα σε τρεις λέξεις. Ο Ολυμπιακός έκανε μια... μπουκιά τον ΟΦΗ, με το 3-0 να μοιάζει πολύ φτωχό για να αποτυπώσει το τι έδειξαν οι δύο ομάδες πάνω στο χορτάρι.

Με έναν Ελ Καμπί σε... δαιμονιώδη κατάσταση, οι «ερυθρόλευκοι» ισοπέδωσαν την ομάδα του Χρήστου Κόντη και κατέκτησαν πανηγυρικά τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, ο οποίος είναι άτυπος μεν, αλλά όλοι γνωρίζουν τι γίνεται σχεδόν πάντα όταν η ομάδα του Πειραιά κόβει πρώτη το νήμα στα μισά της σεζόν.

Το παιχνίδι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παράσταση για έναν ρόλο όχι μόνο επειδή οι γηπεδούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά κι επειδή ο Μαροκινός εκτελεστής δείχνει αποφασισμένος να οδηγήσει την ομάδα του σε ένα ακόμη νταμπλ.

Μέγας είσαι Αγιούμπ και θαυμαστά τα έργα σου

Με δύο γκολ μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, το πρώτο με ανάποδο ψαλίδι που θύμισε στους παλιότερους τον μεγάλο Νίκο Αναστόπουλο και μια ζυγισμένη κεφαλιά που έστειλε τη μπάλα στο απέναντι δίχτυ, σαν τηλεκατευθυνόμενη, η ομάδα του Πειραιά έκανε επίδειξη δύναμης κι έστειλε μήνυμα έως την Αστάνα. Εκεί όπου το απόγευμα (17.30) της Τρίτης θα αντιμετωπίσει την πρωτάρα Καϊράτ, με μοναδικό στόχο τη νίκη-οξυγόνο για τη συνέχεια της προσπάθειας στο Champions League.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να φτιάχνει 31 τελικές, με άλλα λόγια μία ανά τρία λεπτά, να μην απειλείται ούτε μία στη διάρκεια της αναμέτρησης και τους παίκτες του με σπασμένα φρένα να μην ξεχνούν ότι πρώτος στόχος και φέτος είναι η κατάκτηση του τίτλου. Ο Μαροκινός killer έφτασε τα 15 γκολ φέτος και 75 συνολικά με 12 ασίστ σε 114 εμφανίσεις μέσα σε διάστημα 2,5 χρόνων! Απίθανα πράγματα από έναν απίθανο επιθετικό.

Πήρε... φόρα και ο Στρεφέτσα

Σα να μην έφτανε αυτό και με κομβικούς παίκτες όπως οι Ποντένσε, Τσικίνιο, Ρέτσος μεταξύ πάγκου κι εξέδρας, είχαμε -επιτέλους- το... ξύπνημα του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έδειξε να έχει αφήσει στα αποδυτήρια το άγχος που τον επηρέαζε από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στη χώρα μας, έκανε το καλύτερό του παιχνίδι, βγάζοντας όλο το 90άλεπτο, ενώ πέτυχε και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, καθώς έως τώρα μετρούσε πέντε ασίστ, σε 14 παρουσίες.

Ο πάντα απαιτητικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραδέχθηκε -κάτι δεν συμβαίνει συχνά επί των ημερών του- ότι η ομάδα του ήταν πολύ ισορροπημένη σε επίθεση και άμυνα, ενώ στάθηκε στις επιδόσεις του Ελ Καμπί, φωτογραφίζοντας ότι είναι τέτοιο το δέσιμό του και η αγάπη του για την ομάδα που οδηγούν σε ανανέωση του συμβολαίου του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος είχε ανάγκη ένα «γεμάτο» παιχνίδι μετά την κακή εμφάνιση στο ντέρμπι της Τούμπας, αλλά και ο Πιρόλα, ο οποίος έδωσε ουσιαστικά ασίστ στον Ελ Καμπί για να πετύχει το γκολ της χρονιάς, με το οποίο άνοιξε το σκορ!

Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι και διπλάσιο να ήταν το σκορ πάλι μικρό θα έμοιαζε για την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ολυμπιακού που όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, από τον Νοέμβρη έως τώρα ανεβάζει διαρκώς στροφές, ικανοποιεί τον κόσμο του που γεμίζει διαρκώς το φαληρικό στάδιο και φανερώνει ότι τα καλύτερα έρχονται...

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα του ΟΦΗ ήταν αποκαρδιωτική. Μια ομάδα που έπαιζε διαχρονικά με ψυχή, καρδιά και... θράσος αποδείχθηκε πολύ εύκολη λεία, ενώ και η φουλ αμυντική της προσέγγιση δεν άρεσε σε κανέναν. Φαντάζομαι πρωτίστως στον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές του που δεν είναι μαθημένοι, ούτε τους αρέσει το κάτι σαν... κατενάτσιο.