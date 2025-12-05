Ο πρώην παίκτης του Μεντιλίμπαρ, Άλβαρο Ρούμπιο, αναλαμβάνει τον Ολυμπιακό Β’

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακοινώσει τον νέο προπονητή της Β’ ομάδας και, όπως όλα δείχνουν, το πρόσωπο αυτό είναι ο Άλβαρο Ρούμπιο. Ο 46χρονος Ισπανός δεν αποτελεί μια τυχαία επιλογή, καθώς συνδέεται άμεσα με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υπό τις οδηγίες του οποίου αγωνίστηκε για περισσότερα από εκατό παιχνίδια στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Αυτή η κοινή πορεία φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της απόφασης των Πειραιωτών.



Η καριέρα του Ρούμπιο ως προπονητή είναι άρρηκτα δεμένη με τη Βαγιαδολίδ, όπου εργάστηκε σε διάφορους ρόλους, από τα τμήματα υποδομής μέχρι την τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας, ενώ σε περιόδους αναταραχής είχε αναλάβει και καθήκοντα υπηρεσιακού στη μεγάλη ομάδα. Η παρουσία του σε ένα περιβάλλον που επενδύει σταθερά στην εξέλιξη των νεαρών παικτών τον έχει βοηθήσει να αποκτήσει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία γύρω από το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο , ακριβώς το στοιχείο που ζητά ο Ολυμπιακός Β'.



Τα δημοσιεύματα από την Ισπανία επισημαίνουν ότι ο Ρούμπιο έχει ήδη την έγκριση του Μεντιλίμπαρ για να αναλάβει τη δεύτερη ομάδα, ενώ θεωρείται πιθανό να φέρει μαζί του και μέλη του τεχνικού τιμ με τα οποία συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια. Το προφίλ του ταιριάζει ιδανικά στο πλάνο που θέλουν να χτίσουν οι ερυθρόλευκοι, όπου η Β' ομάδα λειτουργεί ως ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στα τμήματα υποδομής και την πρώτη ομάδα.



Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, με τον Ισπανό τεχνικό να ετοιμάζει το πρώτο του βήμα εκτός πατρίδας. Για τον Ολυμπιακό, η επιλογή ενός ανθρώπου που έχει βαθιά γνώση της ισπανικής σχολής αλλά και προσωπική σχέση με τον Μεντιλίμπαρ, δημιουργεί συνθήκες για μια ομαλή και αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στις δύο βαθμίδες του συλλόγου. Μένει πλέον να αποδειχθεί στο γήπεδο πως αυτή η νέα αρχή θα αποδώσει καρπούς.