Ολυμπιακός: Πάνω από 30 εκατ. ευρώ για Μουζακίτη, «μάχη» Ρεάλ - Γιουνάιτεντ

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μεταγραφικού ενδιαφέροντος, με τα δημοσιεύματα στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη να «φουντώνουν».

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρονταν αρχικά διατεθειμένη να προσφέρει 28 εκατομμύρια ευρώ στους «ερυθρόλευκους» για 18χρονο μέσο. Ωστόσο, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του «Foot Mercato», αυτό το ποσό είναι μακριά από τις απαιτήσεις των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός φέρεται να αξιώνει ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, ένα τίμημα που κρίνεται υψηλό για τους ιθύνοντες της «Βασίλισσας».

Παράλληλα, στο παιχνίδι έχει μπει δυναμικά και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» παρακολουθούν στενά τον Μουζακίτη, έχοντας μάλιστα στείλει scouts στον Πειραιά για να τον παρακολουθήσουν από κοντά στον αγώνα του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη λίστα των ενδιαφερομένων προστέθηκε πρόσφατα και η Μίλαν. Οι «ροσονέρι» από την Ιταλία εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Μουζακίτη για την ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής, με ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για πιθανή προσφορά ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Μουζακίτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και η Μίλαν θα χρειαστεί να καταθέσουν μια εξαιρετικά υψηλή πρόταση για να πείσουν τους Πειραιώτες να τον αποδεσμεύσουν πρόωρα.