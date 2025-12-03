Μουζακίτης: Και η Μπράιτον στο «κόλπο» για την απόκτησή του - Ρεάλ και Γιουνάιτεντ κοιτάνε από κοντά

Ο Χρήστος Μουζακίτης, το «Χρυσό Αγόρι» του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποτελεί το πιο καυτό όνομα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού, μετά και την βράβευση του ως «Golden Boy Web 2025» κατακτά νέες κορυφές, με τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από την περίπτωσή του να πολλαπλασιάζονται.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του έγκριτου «The Athletic», η Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα σκοπεύει να καταθέσει πρόταση εξαγοράς των δικαιωμάτων του 18χρονου μέσου στον Ολυμπιακό. Όπως δηλώνουν οι αναλυτές της δημοφιλούς ιστοσελίδας, οι «γλάροι» αποσκοπούν στην δημιοιυργία μίας ελληνικής... παροικίας στο Μπράιτον, θέλοντας να επενδύσουν εμπράκτως στο ελληνικό ταλέντο, αγοράζοντας μετά τους Τζίμα-Κωστούλα και τον Μουζακίτη.

Η «βόμβα» της Daily Mail για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Ρεάλ Μαδρίτης

Πέρα από την Μπράιτον, έντονο ενδιαφέρον για τον Χρήστο Μουζακίτη έδειξε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της «Daily Mail», σκάουτερ της ομάδας του Αμορίμ παρευρέθηκαν στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο παιχνιδιού του 18χρονου μέσου. Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν πρόταση για την μεταγραφή του.

Στο ίδιο δημοσίευμα μάλιστα αναφέρεται πως ο Μουζακίτης έχει απασχολήσει επίσης τις Τσέλσι και Άρσεναλ. Παράλληλα, γίνεται λόγος για επερχόμενη πρόταση 30 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον Ολυμπιακό.

Στη Μαδρίτη θεωρούν ότι ο ταλαχτούχος μέσος των «ερυθρολεύκων» διαθέτει τα εχέγγυα να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη στον ευρωπαϊκό χώρο, χάρη στον έλεγχο που ασκεί στον άξονα, την εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού και την ωριμότητα που δείχνει σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Η Ρεάλ, μάλιστα αντιμετωπίζει την ενδεχόμενη προσθήκη του Μουζακίτη ως επένδυση στρατηγικής σημασίας, εντάσσοντας τον παίκτη στη φιλοσοφία της για ενίσχυση με νεαρά ταλέντα μακροπρόθεσμης προοπτικής, όπως έκανε στο παρελθόν με τους Καμαβινγκά και Βαλβέρδε.