Ολυμπιακός: Στο κόλπο για Μουζακίτη η Πόρτο - Το ποσό που ζητάνε οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει την καταπληκτικές εμφανίσεις με την φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς από την περσινή σεζόν δεν έχει σταματήσει να τραβάει τα βλέμματα.

Ο 19χρονος μέσος συνεχίζει να εξελίσσεται και να βελτιώνει το παιχνίδι του, και ειδικά μετά την βράβευσή του ως European Golden Boy, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων Ευρωπαϊκών συλλόγων. Δημοσίευμα στην Πορτογαλία αναφέρει πως η Πόρτο ενδιαφέρεται για τον «Μούζα», και μάλιστα λέει πως ο Ολυμπιακός ζητά 30 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει στους «δράκους», αφήνοντας ανοικτό και το ενδεχόμενο δανεισμού του, ως το φινάλε της σεζόν. Το δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα: «Η Πόρτο ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη. Ο Ολυμπιακός ζητά 30 εκατομμύρια για την πώλησή του».