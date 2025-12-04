Μουζακίτης: Η αμήχανη απάντηση όταν τον ρώτησαν αν είναι καλύτερος από Γιαμάλ

Ένα ακόμα όνειρο του Χρήστου Μουζακίτη έγινε πραγματικότητα, καθώς ο διεθνής μέσος του Ολυμπιακού παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web 2025 στην εκδήλωση της Tuttosport στο Τορίνο.

Ο νεαρός άσος άφησε πίσω του τον Κενάν Γιλντίζ και άλλους αστέρες της ηλικίας του, φτάνοντας σε αυτή τη σπουδαία διάκριση.

Ο Μουζακίτης ήταν πανευτυχής με το επίτευγμα του και απόλαυσε τη διαδικασία, έχοντας ενθουσιαστεί με το βραβείο, με το οποίο θα κοιμάται μαζί τις επόμενες ημέρες, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα το όνομα του 18χρονου μέσου συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε ρεπορτάζ που τον συνδέουν με ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι και η Μίλαν. Στο περιθώριο της βράβευσης ο Μουζακίτης κλήθηκε να παίξει «this or that» με τον απεσταλμένο του transfermarkt, φτάνοντας ως το κρίσιμο «Μουζακίτης ή Γιαμάλ».