Δημοσίευμα της Daily Mail για Μουζακίτη - «Θυμίζει Βεράτι - Δε θα τον αφήσει χωρίς μάχη ο Μαρινάκης»

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι το πλέον «καυτό» όνομα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, παρουσιάζει στο γήπεδο μία πρωτοφανή ωριμότητα για την ηλικία του και συνεισέφερε τα μέγιστα στις επιτυχίες της ομάδας του Μεντιλίμπαρ τα τελευταία δύο χρόνια. Ως εκ τούτου, βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα κορυφαίων ομάδων από το εξωτερικό.

Η συζήτηση γύρω από το όνομά του φουντώνει και σειρά για να τον αποθεώσει πήρε η Daily Mail. Η αγγλική εφημερίδα δημοσίευσε εκτεταμένο αφιέρωμα στα μεγάλα ταλέντα του ποδοσφαίρου που αναμένεται να απασχολήσουν και αξίζει να παρακολουθήσουμε το 2026, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και τον Χρήστο Μουζακίτη.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο τρόπος και το στυλ παιχνιδιού του Μουζακίτη «θυμίζει» τον Μάρκο Βεράτι, με την αγγλική εφημερίδα να στέκεται στην ψυχραιμία των δύο ποδοσφαιριστών με τη μπάλα στα πόδια. Επίσης, μιλώντας για το παρελθόν του 19χρονου μέσου στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, η αγγλική εφημερίδα διατυπώνει το επιχείρημα πως η περίπτωση του Μουζακίτη μοιάζει αρκετά με αυτή του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος μεταγράφηκε από τους Πειραιώτες στην Μπράιτον που αγωνίζεται στην Premier League.

Τέλος, αναφορά έγινε και στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, για τον οποίο η Daily Mail υπογράμμισε πως θα εξαντλήσει τις διαπραγματευτικές του δεξιότητες και πως δε θα τον αφήσει να φύγει χωρίς... μάχη. Τέλος, όμως επισήμανε πως κατά πάσα πιθανότητα ο Μουζακίτης είτε άμεσα, είτε σε λίγο καιρό θα αποχωρήσει από το Μεγάλο Λιμάνι για κάποιο από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη.

Το αφιέρωμα της Daily Mail στον Μουζακίτη

«Το ανερχόμενο αστέρι του Ολυμπιακού παρουσιάζει μια εμφανή ομοιότητα με τον Μάρκο Βεράτι και όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του, οι συγκρίσεις με τον πρώην Ιταλό οργανωτή γίνονται ακόμη πιο έντονες.

Ο Μουζακίτης είναι ποδοσφαιριστής κλάσης. Λίγοι παίκτες στην ηλικία του – έκλεισε τα 19 ανήμερα τα Χριστούγεννα – μπορούν να ελέγχουν τον ρυθμό ενός αγώνα, όμως για τον «Μούζα» αυτό μοιάζει να βγαίνει αβίαστα, την ώρα που έχει ήδη καταγράψει επτά συμμετοχές με την Εθνική ανδρών. Για τους ουδέτερους, αποτελεί πραγματικά κρίμα το γεγονός ότι αυτή η γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο όλα δείχνουν πως τα καλύτερα είναι μπροστά.



Ο Μουζακίτης έχει ήδη δει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, τον επιθετικό Χαράλαμπο Κωστούλα, να μετακομίζει στην Premier League για λογαριασμό της Μπράιτον, η οποία απέκτησε επίσης τον 19χρονο, Στέφανο Τζίμα, από τη Νυρεμβέργη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα άφηνε τον Μουζακίτη να φύγει χωρίς μάχη, όμως αργά ή γρήγορα είναι βέβαιο ότι θα τον δούμε να αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης».