Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ΟΦΗ Super Cup

Live ο μεγάλος τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο Παγκρήτιο

Ολυμπιακός και ΟΦΗ δίνουν στο «Παγκρήτιο» μάχη για τον πρώτο τίτλο του 2026, το Super Cup - Παρακολουθήστε την εξέλιξη του ματς.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί στη Κρήτη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Παγκρήτιο τον ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ενδιαφέρον για το τρόπαιο του Super Cup. Ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα στους νταμπολούχους και τους φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ξεκινάει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Mega.

Οι εντεκάδες

ΟΦΗ: Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλες, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσίδο

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ταρέμι

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός ΟΦΗ Super Cup

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader