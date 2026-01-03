Live ο μεγάλος τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ στο Παγκρήτιο

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί στη Κρήτη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Παγκρήτιο τον ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση γεμάτη ενδιαφέρον για το τρόπαιο του Super Cup. Ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα στους νταμπολούχους και τους φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ξεκινάει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Mega.

Οι εντεκάδες

ΟΦΗ: Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλες, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Σαλσίδο

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ταρέμι

