Ώρα και κανάλι για τον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ

Πλούσια αθλητική δράση για σήμερα Σάββατο (03/01). Μπορεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να μη συμπεριλαμβάνονται αγώνες της Super League, αφού το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται σε διακοπή, ωστόσο Ολυμπιακός και ΟΦΗ αναμετρώνται στο Παγκρήτιο Στάδιο με φόντο τον τίτλο του Super Cup.

Ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα στους νταμπολούχους και τους φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ξεκινάει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του Mega.

Πού θα δείτε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο μπάσκετ

Με τρεις αγώνες ξεκινάει η 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

«Πρεμιέρα» στις 15:45, με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα της Μυκόνου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το κανάλι ΕΡΤ Sports 2.

Στις 18:15 ο Προμηθεάς Πατρών υποδέχεται την ΑΕΚ. Την αναμέτρηση θα καλύψει τηλεοπτικά το ΕΡΤ Sports 2.

