Πώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβαλε «φρένο» στην Μπενφίκα που πήγε να... «κλέψει» τον Αντρέ Λουίζ

Μπορεί ο Αντρέ Λουίζ να ήρθε στον Ολυμπιακό, όμως πριν γίνει αυτό πήγε να γίνει μεγάλο... ριφιφί. Σύμφωνα με την πορτογαλική record.pt υπήρχε μια συμφωνία ανάμεσα σε Μπενφίκα και στους μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, η οποία χάλασε λόγω του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Συγκεκριμένα η πορτογαλική εφημερίδα αναφέρει πως ο Ζοσέ Μουρίνιο και Ρούι Κόστα έβλεπαν με καλό μάτι την περίπτωση του Βραζιλιάνου επιθετικού, ενώ και ο ίδιος είχε πειστεί από τους ανθρώπους του συλλόγου να φορέσει τη φανέλα των «αετών». Μάλιστα οι ατζέντηδες του ποδοσφαιριστή διαπραγματεύονταν με την Μπενφίκα πίσω από την πλάτη του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού και της Ριο Άβε, ο οποίος όταν το αντιλήφθηκε έκοψε τις ορέξεις των «αετών» για απόκτηση του Λουίζ, βάζοντας μια ρήτρα στο ύψος των 20 εκατομμυρίων που ίσχυε μόνο για την Μπενφίκα, με αποτέλεσμα ο Βραζιλιάνος να φορέσει την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Record

«Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού και της Ρίο Άβε, Βαγγέλης Μαρινάκης, ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για το μπλοκάρισμα της μεταγραφής του Αντρέ Λουίς στη Μπενφίκα. Ο εξτρέμ είχε ήδη δελεαστεί από τους «Αετούς» στα μέσα Δεκεμβρίου. Καθώς επρόκειτο για ρητό αίτημα του Ζοζέ Μουρίνιο, ο Ρουί Κόστα έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, με τη διαδικασία επί τόπου να καθοδηγείται από τον γενικό διευθυντή Μάριο Ζόρζε Μπράνκο. Η Μπενφίκα κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ συν 3 εκατομμύρια σε μπόνους επίτευξης στόχων και, παρότι δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις του ελληνικού συλλόγου, άφηνε περιθώρια διαπραγμάτευσης.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Μαρινάκης αντιλήφθηκε κινήσεις —που αφορούσαν τον παίκτη και τους εκπροσώπους του— οι οποίες τον οδήγησαν να πιστέψει ότι η Μπενφίκα προσπαθούσε να επισπεύσει τη συμφωνία πίσω από την πλάτη του, στριμώχνοντάς τον. Στο επίκεντρο βρέθηκαν γεγονότα που περιήλθαν σε γνώση του Έλληνα μεγιστάνα σχετικά με το ταξίδι της Ρίο Άβε στη Λισαβόνα για τον αγώνα στο Αλβαλάδε, στις 28 Δεκεμβρίου. Ο Αντρέ Λουίς παρέμεινε στην πρωτεύουσα, γεγονός που προκάλεσε την οργή του Μαρινάκη.

Την ίδια στιγμή, οι στενότεροι σύμβουλοί του τον προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο η αξία του παίκτη να αυξηθεί σημαντικά στη Μπενφίκα, κάτι που θα έφερνε τον Ολυμπιακό και τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε δύσκολη θέση, καθώς θα κατηγορούνταν ότι πούλησαν έναν παίκτη υπό τον έλεγχο του ομίλου σε χαμηλή τιμή.

Δίνοντας ελεύθερο πεδίο στη γνωστή του οξύθυμη ιδιοσυγκρασία, ο Μαρινάκης χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και ξεκαθάρισε στη Μπενφίκα ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ορίζοντας την τιμή του Βραζιλιάνου στη ρήτρα αποδέσμευσης των 20 εκατομμυρίων ευρώ… αλλά μόνο για τη Μπενφίκα. Όπως τελικά συνέβη στο κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου, ο Αντρέ Λουίς κατευθύνθηκε στην Αθήνα με μόλις 6,75 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα, τα οποία κατατέθηκαν άμεσα στον λογαριασμό της Ρίο Άβε».