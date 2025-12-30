Από το επαγγελματικό ντεμπούτο στην ηλικία των 23, μέχρι την παγκόσμια αποθέωση και να στεφτεί παγκόσμιος πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό, η ζωή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν ήταν ποτέ στρωμένη με ροδοπέταλα. Κάθε άλλο θα έλεγε κάποιος.

Η ιστορία του Μαροκινού killer είναι γεμάτη αποδείξεις ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου έχοντας για μοναδικό... καύσιμο την απόλυτη αφοσίωση για σκληρή δουλειά, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει στην... αργοπορημένη άνθηση ενός ποδοσφαιρικού «λουλουδιού» που θα μπορούσε να αφήσει το μοναδικό του αποτύπωμα στα παγκόσμια γήπεδα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σήμερα βρίσκεται στη κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου, παρ' όλα αυτά, ο παίκτης που οδηγεί την ομάδα του Πειραιά δεν είχε πάντοτε την πολυτέλεια να ακολουθήσει τα βήματα των παραδοσιακών ποδοσφαιρικών σταρ.

Τα τοπικά και το επαγγελματικό ντεμπούτο στα 23

Και αυτό γιατί στα 15 του, δούλευε ως ξυλουργός, αναγκασμενος να αφήσει σε δεύτερη μοίρα το επάγγελμα που σε κάποια χρόνια, θα τον έκανε παγκοσμίως αναγνωρίσιμο. Παρά την έλλειψη υποδομών και οικονομικής υποστήριξης, ο μαχητής Ελ Κααμπί δεν τα παράτησε. Συνέχισε να παίζει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα έβγαζε το ψωμί του, επεξεργάζοντας ξύλα.

Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Η αθόρυβη δουλειά του και το απεριόριστο πείσμα του τον έκαναν, περίπου μια δεκαετία πριν, το 2015, να πραγματοποιήσει το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη 2η κατηγορία του Μαρόκου, σε ηλικία 23ων ετών. Εκείνη ήταν και η στιγμή που δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η μια επιτυχία διαδεχόταν την άλλη και έτσι κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Β' κατηγορία της πατρίδας του, γεγονός που τον οδήγησε στο υψηλότερο εγχώριο επίπεδο με την ομάδα RS Berkane.

A 3 min 44 secs compilation of Ayoub El Kaabi scoring Bicycle Kickspic.twitter.com/gPQ9vZ4y1c — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 22, 2025

Το πρώτο βήμα και η ιστορική επίδοση με το Μαρόκο

Η ζωή του είχε αρχίσει ήδη να αλλάζει ριζικά, ενώ το 2018 όταν κλήθηκε να παίξει για την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο τουρνουά CHAN, απέδειξε μια για πάντα πως ήταν ένα ακατέργαστο διαμάντι. Ο Ελ Κααμπί έκανε θραύση, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και του καλύτερου παίκτη του τουρνουά. Μάλιστα, οι επιδόσεις του έχουν μείνει με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Μαρόκου, αφού κατέχει το ρεκόρ με τα περισσότερα γκολ σε ένα μόνο τουρνουά CHAN, με 9 γκολ σε 6 αγώνες.

Καθόλου περιττό, επίσης, ότι το Μαρόκο κατέκτησε το τουρνουά, επικρατώντας με 4-0 στον τελικό επί της Νιγηρίας, με τον Ελ Κααμπί να βάζει (σ.σ. ξανά) την μπάλα στα δίκτυα, βάζοντας το λιθαράκι του και σε αυτόν τον αγώνα.

Η στάση στην Κίνα και η επιστροφή στις ρίζες

Κάπως έτσι, η επιτυχία του δεν πέρασε απαρατήρητη. Παρά τη σχετικά μικρή ηλικία του, οι κινεζικές ομάδες τον καραδοκούσαν, προσφέροντας του συμβόλαια με ιλιγγιώδεις ποσά, γεγονός που δεν του άφησε περιθώρια να αρνηθεί. Αφού πέρασε, λοιπόν, λίγο χρόνο στην Κίνα, επέστρεψε ξανά στο Μαρόκο, αυτή τη φορά για να αγωνιστεί στην Γουίνταντ, όπου κέρδισε το πρωτάθλημα και στέφτηκε και πάλι πρώτος σκόρερ της κατηγορίας.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση ήρθε από την Τουρκία και την ομάδα Χατάισπορ, όπου σε μια εντυπωσιακή πρώτη χρονιά, σκόραρε 18 γκολ και βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ, δίπλα σε ονόματα όπως ο Μάριο Μπαλοτέλι.

Το κεφάλαιο Ολυμπιακός - Από την αμφισβήτηση στο χρυσό ευρωπαϊκό γκολ

Εκεί ήρθε και το μεγάλο βήμα με τον Ολυμπιακό να προσφέρει συμβόλαιο σε έναν παίκτη που είχε αποδείξει την ικανότητά του στο να βάζει τη μπάλα στα δίχτυα, χωρίς όμως να το έχει ξανακάνει στο ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, ο Ελ Κααμπί δεν άφησε περιθώρια για αμφιβολίες και δισταγμούς. Από τη πρώτη κιόλας στιγμής που φόρεσε τη βαριά «ερυθρόλευκη» φανέλα, έκανε και τον κάθε δύσπιστο να αναθεωρήσει.

Η συνέχεια του στην Ελλάδα; Γνωστή ιστορία. Στην πρώτη του, κιόλας, σεζόν, όχι μόνο κέρδισε το χάρισε με δικό του χρυσό γκολ το UEFA Conference League στην ομάδα του Πειραιά αλλά ήταν και ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά, αναδεικνύοντας τον ως παίκτη του τουρνουά.

Έπειτα η επίδοση του μετρά μονάχα ανοδικά νούμερα. Κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2023/2024 και πήρε τον τίτλο του Καλύτερου Ξένου Παίκτη της Σεζόν.

Τα όργια στο Κόπα Άφρικα που έκαναν τον πλανήτη να παραμιλά

Πλέον, στα 32 του χρόνια, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει βαλθεί να τρελάνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Τα πεπραγμένα του στο Κόπα Άφρικα με τη φανέλα του Μαρόκου έχουν «αναγκάσει» τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης να υποκλιθούν στο «ερυθρόλευκο» κανόνι. Το πρώτο γκολ με ψαλιδάκι κόντρα στις Κομόρες ήταν μόνο η αρχή, ενώ το δεύτερο με τη Ζάμπια τρέλανε κάθε ποδοσφαιρόφιλο.

Η πορεία του από έναν ξυλουργό, στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αποτελεί την τρανή απόδειξη ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσει κανείς τα όνειρά του. Αυτός είναι ο Ayoub El Kaabi. Από τα δύσκολα πρώτα χρόνια στη ζωή του μέχρι την κατάκτηση της Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Ένας αληθινός πρωταθλητής με καρδιά και πείσμα.