Δημοσίευμα «βόμβα» για το μέλλον του Ελ Κααμπί: Συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ βλέπουν στο Μαρόκο

Στο επίκεντρο της διεθνούς μεταγραφικής επικαιρότητας παραμένει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς η εντυπωσιακή του συχνότητα στο σκοράρισμα με τον Ολυμπιακό και η παρουσία του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχουν προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Παρά τις κρούσεις από την ευρωπαϊκή αγορά και συγκεκριμένα από την Τζιρόνα και τη Μαρσέιγ, δημοσιεύματα από την πατρίδα του 32χρονου φορ κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές και καταρχήν συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι «alyaum» και «almasryalyoum», οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ομάδα από τη Σαουδική Αραβία και την «ερυθρόλευκη» διοίκηση βρίσκονται σε εξέλιξη, με σκοπό την άμεση μετακίνηση του παίκτη εντός της χειμερινής περιόδου και όχι το ερχόμενο καλοκαίρι όταν και εκπνέει το συμβόλαιο του Μαροκινού με τους Πειραιώτες. Οι ίδιες αναφορές υπογραμμίζουν πως ο Ελ Κααμπί παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Saudi Pro League, ενώ επισημαίνουν πως οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την οριστικοποίηση του deal.

Αν και ορισμένα δημοσιεύματα εμπλέκουν και την Αλ Χιλάλ στο κυνήγι της υπογραφής του, η Αλ Σαμπάμπ φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, ο Ολυμπιακός θα κληθεί να διαχειριστεί την απώλεια του κορυφαίου του σκόρερ, την ώρα που ο Ελ Κααμπί δείχνει έτοιμος για μια νέα σελίδα στην καριέρα του.