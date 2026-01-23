Αντρέ Λουίζ: «Ζεσταίνεται» για Ολυμπιακό o Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε

Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει δυναμικά τον φάκελο «Αντρέ Λουίζ» και όλα δείχνουν πως η υπόθεση μπαίνει σε πιο ουσιαστική τροχιά. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρίο Άβε βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται συντονισμένα τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο διπλωματικό κομμάτι της μεταγραφής.



Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών δεν είναι τυχαίο. Ο Αντρέ Λουίζ αποτελεί έναν παίκτη με ένταση στο ένας εναντίον ενός, ταχύτητα και κάθετο παιχνίδι, στοιχεία που «κουμπώνουν» στο στυλ που θέλει να χτίσει ο Βάσκος τεχνικός. Παράλληλα, η περίπτωσή του έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, λόγω της ρήτρας αποδέσμευσης που αγγίζει , και κατά ορισμένες πηγές ξεπερνά, τα 20 εκατ. ευρώ.



Μέχρι πρόσφατα, η Μπενφίκα έμοιαζε φαβορί για την απόκτησή του, όμως οι επαφές με τη Ρίο Άβε «πάγωσαν», όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και λόγω του τρόπου προσέγγισης της υπόθεσης. Αυτό άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον Ολυμπιακό.



Και εδώ μπαίνει στην εξίσωση το ματς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, ο Αντρέ Λουίζ παρακολούθησε το παιχνίδι και έμεινε εντυπωσιασμένος τόσο από την ατμόσφαιρα στο «Καραϊσκάκης» όσο και από το αγωνιστικό επίπεδο του Ολυμπιακού. Το Champions League αποτελεί μεγάλο όνειρο για τον Βραζιλιάνο και η προοπτική ενός βασικού ρόλου σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και κυνηγά σταθερά ευρωπαϊκές πορείες, του έχει «ανάψει φωτάκια».



Στο οικονομικό σκέλος, οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Η μεταγραφή μπορεί να προχωρήσει μόνο με κανονική αγορά από τη Ρίο Άβε, με ένα ποσό αρκετά υψηλό, έστω κι αν δεν φτάσει εξ ολοκλήρου τη ρήτρα. Το συμβόλαιο του παίκτη επίσης θα είναι γενναιόδωρο, ώστε να ανταποκρίνεται στο στάτους μιας τέτοιας μετακίνησης.



Κομβικός αναμένεται να είναι και ο ρόλος του Μεντιλίμπαρ. Δεν αποκλείεται ο Ισπανός τεχνικός να μιλήσει προσωπικά με τον παίκτη, όπως έκανε και σε προηγούμενες μεταγραφικές υποθέσεις, παρουσιάζοντάς του το πλάνο και τον ρόλο που τον περιμένει στον Πειραιά.