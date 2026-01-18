Τούρκικα δημοσιεύματα: «Ολυμπιακός και Ατλέτικο Μινέιρο οι επιλογές του Φρεντ»
Οι Τούρκοι επιμένουν και μιλούν για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Φρέντ.
Στο εξωτερικό γράφουν συνεχώς για ποδοσφαιριστές που αποτελούν μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού, με τη λίστα ονομάτων να περιέχει και λαμπερά ονόματα, όπως αυτό του Φρέντ.
Ο Τούρκος δημογράφος Εκρέμ Κονούρ, έχει αναφερθεί πολλές φορές στην περίπτωση του Βραζιλιάνου μέσου, αναφέροντας μάλιστα πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει και πρόταση, η οποία φτάνει τα 9 εκατομμύρια, και προτίθενται να τον αποκτήσουν και ως δανεικό μέχρι το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, η Ατλέτικο Μινεϊρο ενδιαφέρεται επίσης για τον Φρεντ, και σε περίπτωση που η περίπτωση του Λούκας Τορέιρα δεν προχωρήσει, σκοπεύει να κάνει και αυτή πρόταση στην Φενέρμπαχτσε για τον 32χρονο μέσο.
Ο Κονούρ τονίζει πως ο Φρεντ θέλει να αποχωρήσει από την Τουρκία, με τον Ολυμπιακό να είναι βασικός διεκδικητής του πρώην μέσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναφέροντας: «Η Ατλέτικο Μινέιρο θα καταθέσει νέα πρόταση για τον Φρεντ αν δεν αποκτήσει τον Λούκας Τορρέιρα. Η προηγούμενη προσφορά απορρίφθηκε καθώς ήταν πολύ χαμηλή, όμως το ενδιαφέρον των βραζιλιάνων, παραμένει έντονο. Οι τωρινές επιλογές του Φρεντ είναι ο Ολυμπιακός (ίσως και με επιλογή δανεισμού) και η Ατλέτικο Μινέιρο».