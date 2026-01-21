Η έμπνευση του Τεντέσκο που «ξεκλείδωσε» τη Φενερμπαχτσέ κόντρα στην Αλάνιασπορ

Στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος στις 18 Ιανουαρίου η Αλάνιασπορ υποδέχθηκε την Φενερμπαχτσέ και της έβαλε δύσκολα. Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και εναλλαγές, η Φενερμπαχτσέ βρήκε τη λύση μέσα από μια σπάνια στιγμή ποδοσφαιρικής ευφυΐας από τον πάγκο.

Ο Ντομένικο Τεντέσκο, βλέποντας ότι το παιχνίδι χρειαζόταν άμεση παρέμβαση, κάλεσε τον Μάρκο Ασένσιο κοντά του και αντί για τον κλασικό πίνακα τακτικής, χρησιμοποίησε μπουκάλια νερού στο χορτάρι για να του εξηγήσει μια συγκεκριμένη επιθετική κίνηση. Με απλό και ξεκάθαρο τρόπο, ο προπονητής της Φενέρ «ζωγράφισε» τους χώρους που έπρεπε να εκμεταλλευτεί ο Ισπανός, δείχνοντάς του πότε να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές και πώς να συμμετάσχει στη φάση που θα έκρινε το παιχνίδι.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εικόνα αυτή πήρε σάρκα και οστά μέσα στο γήπεδο, με τον Ασένσιο να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες και να συμβάλλει καθοριστικά στο γκολ, μοιράζοντας την ασίστ, που έγειρε την πλάστιγγα για τους φιλοξενούμενους.

Η Φενέρμπαχτσε πήρε τελικά τη νίκη με 2-3, σε έναν αγώνα που είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και μεγάλη βαθμολογική σημασία. Πέρα από το αποτέλεσμα όμως, το παιχνίδι αυτό θα μείνει στη μνήμη για τη στιγμή που τα μπουκάλια νερού έγιναν εργαλείο τακτικής.