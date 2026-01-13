Ολυμπιακός: Πάει για το «μπαμ» με Φρεντ - Επίσημη πρόταση στη Φενέρμπαχτσε για τον Βραζιλιάνο μέσο

Σε πλήρη εξέλιξη φαίνεται πως βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη χειμερινή περίοδο, με το όνομα του Φρεντ να κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με μπαράζ δημοσιευμάτων από τη γειτονική Τουρκία, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη μετουσιώσει το ενδιαφέρον τους σε επίσημη κρούση προς τη Φενέρμπαχτσε, επιδιώκοντας μια κίνηση που θα αλλάξει τις ισορροπίες στη μεσαία γραμμή.

Τα δεδομένα της υπόθεσης

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος Ελίς Μπουσέ Αράτς αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση για τον δανεισμό του 32χρονου μέσου, η οποία περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για το προσεχές καλοκαίρι, μαζί με επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων.

ÖZEL | Olympiakos, Fred için Fenerbahçe’ye bonuslar dâhil 11 milyon €’luk şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. — Elis Buse Araç (@ElisBuseArac) January 13, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως το όνομα του Βραζιλιάνου άσου είχε συνδεθεί με τους Πειραιώτες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Εκρέμ Κονούρ είχε αποκαλύψει πως ο Ολυμπιακός «σκανάρει» την αγορά της Κωνσταντινούπολης, έχοντας στη λίστα του και τους Σεμπάστιαν Σιμάνσκι και Σοφιάν Άμραμπατ.

Ένας παίκτης κορυφαίου επιπέδου

Ο Φρεντ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Με θητεία πέντε ετών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (213 συμμετοχές) και μια σπουδαία πορεία στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο 32χρονος διεθνής με τη «Σελεσάο» αποτελεί μια πολυτελή λύση για τον άξονα. Στη Φενέρμπαχτσε αγωνίζεται από το 2023, έχοντας καταγράψει 104 συμμετοχές με απολογισμό 9 γκολ και 18 ασίστ, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά (στις θέσεις «6» και «8»).