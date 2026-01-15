Ο Παναθηναϊκός βάζει στο στόχαστρο τον Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα

Η μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, με τον σύλλογο να εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του 21χρονου αριστερού μπακ της Ίντερ Μαϊάμι, Νόα Άλεν, σύμφωνα με δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τομ Μπόγκερτ αναφέρει πως πέρα από τον Παναθηναϊκό, στο «μικροσκόπιο» για τον παίκτη βρίσκεται και η βέλγικη Γάνδη, ενώ ευρωπαϊκές ομάδες τον παρακολουθούν γενικότερα.

Παρότι νεαρός, ο Άλεν έχει ήδη σημαντικό αριθμό συμμετοχών με την Ίντερ Μαϊάμι (πάνω από 100, με 2 γκολ και 3 ασίστ), και θεωρείται παίκτης με δυνατότητες για άμεσα και μελλοντικά βήματα προόδου.

Επιπλέον, μετά από διεθνείς παρουσίες με τις μικρές ομάδες των ΗΠΑ, έχει επιλέξει να αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδας, έχοντας ήδη αρκετές συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων για τα προκριματικά του EURO U21.