Τσιμίκας: Το σενάριο της επιστροφής του στον Ολυμπιακό μέσω... Λίβερπουλ

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρόμα, με τον διεθνή οπισθοφύλακα να υπογράφει στους «τζιαλορόσι» ως δανεικός από την Λίβερπουλ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.



Αρκετές ομάδες, μεταξύ τους η Λιντς και η Μαρσέιγ είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή αμυντικό, ο οποίος εν τέλει κατέληξε στην Ρόμα, με την οποία έως τώρα έχει καταγράψει 11 συμμετοχές, έχοντας μία ασίστ.

Η ολοκλήρωση του δανεισμού και το σενάριο για Ολυμπιακό

Ωστόσο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», ο δανεισμός του «Greek Scouser» αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και μάλιστα τον Ιανουάριο, καθώς ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει εντυπωσιαστεί από τις επιδόσεις του στην ομάδα, έχοντας αγωνιστεί μόλις 586 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Γι' αυτό και όπως τονίζεται από τους Ιταλούς, ο Κώστας Τσιμίκας αλλά και ο Λέον Μπέιλι θα ολοκληρώσουν πρόωρα τη θητεία τους στους «τζιαλορόσι» και θα επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και Άστον Βίλα, αντίστοιχα.

Το ιταλικό δημοσίευμα υποστηρίζει μάλιστα, η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας ψάχνει για νέο αριστερό μπακ (με τον Χοακίν Σέις να έχει προβάδισμα έναντι του Νικολό Φορτίνι) και για να γίνει η πιθανή μεταγραφή, ο Τσιμίκας θα πρέπει να αποχωρήσει από το ρόστερ. Γι' αυτό και η Λίβερπουλ, ομάδα στην οποία ανήκει το συμβόλαιο του παίκτη, έχει λάβει διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μία από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο μιλάει απευθείας για ενδεχόμενο παραχώρησης του διεθνούς μπακ και είναι ανοιχτή στην πρόωρη διακοπή του δανεισμού.