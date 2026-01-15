Copa Del Rey: Ποια είναι η Αλμπαθέτε που «γκρέμισε» τη Ρεάλ κι έκανε την Ισπανία να παραμιλάει

Μια ακόμη ραψωδία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά για την Αλμπαθέτε. Η ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία πέταξε εκτός συνέχειας του Copa Del Rey τη Ρεάλ Μαδρίτης, νικώντας τη με 3-2, στο ντεμπούτο του Αλβάρο Αρμπελόα και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με πρωταγωνιστή τον δανεικό από τον Ολυμπιακό, Χεφτέ Μπετανκόρ, ο οποίος πέτυχε τα δύο τελευταία γκολ της ομάδας του.

Ποια όμως είναι η Αλμπαθέτε που έκανε την Ισπανία να... παραμιλάει;

Ίδρυση και ταυτότητα

Η Αλμπαθέτε ιδρύθηκε το 1940 και εδρεύει στην πόλη Αλμπαθέτε, στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης-Λα Μάντσα. Αγωνίζεται στο Estadio Carlos Belmonte, χωρητικότητας περίπου 17.000 θεατών, ένα γήπεδο, όπου οι μεγάλες ομάδες ποτέ δεν αισθάνονται άνετα.

Το γήπεδο της Αλμπαθέτε/ Πηγή: Digital de Albacete

Το προσωνύμιο του συλλόγου είναι το... μηχανικό τυρί ένας παραλληλισμός με τη θρυλική «La Quinta del Buitre» της Ρεάλ Μαδρίτης, που δείχνει πώς η Αλμπαθέτε αντιμετωπίζει ιστορικά τον εαυτό της: ως το αουτσάιντερ που δεν φοβάται κανέναν.



Η χρυσή δεκαετία του ’90

Ο μαέστρος της επιτυχίας, Μπενίτο Φλόρο

Η κορυφαία περίοδος στην ιστορία της ομάδας ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με προπονητή τον θρυλικό Μπενίτο Φλόρο. Συγκεκριμένα η Αλμπαθέτε ανέβηκε στη La Liga, τερμάτισε 7η στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ καθιερώθηκε ως μια από τις πιο δύσκολες έδρες της χώρας.

Κάτι που για μια τόσο μικρή πόλη και ένα σύλλογο τέτοιου μεγέθους είναι από μόνο του ένα σημείο αναφοράς.



Η πτώση, τα οικονομικά προβλήματα και το «μπαμ» με Ρεάλ



Όπως συμβαίνει συχνά με συλλόγους αυτού του βεληνεκούς, η άνοδος ακολούθησε την πτώση. Υποβιβασμοί, σοβαρά οικονομικά προβλήματα, διοικητικές αστάθειες και παρουσία ακόμη και στη Segunda B απείλησαν την ύπαρξη της ομάδας.



Η Αλμπαθέτε, όμως, δεν εξαφανίστηκε. Αναδιοργανώθηκε, στηρίχθηκε στις ακαδημίες της και επέστρεψε σταδιακά στη Segunda División, όπου σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο επικίνδυνους και απρόβλεπτους συλλόγους, για να φτάσει η στιγμή να πετάξει εκτός διοργάνωσης του Copa Del Rey, την πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια εμφάνιση που θα μνημονεύεται για καιρό.