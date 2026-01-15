Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Καμπί στον τελικό - Η ώρα και η μέρα της σπουδαίας αναμέτρησης

Από τη μία η Σενεγάλη που είχε γευτεί το νέκταρ της κατάκτησης το 2021. Από την άλλη το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, το Μαρόκο του Ελ Καμπί που πήρε μια αγχωτική πρόκριση απέναντι στη Νιγηρία, στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί που ήταν μοιραίος ένας άλλος «ερυθρόλευκος», ο Μπρούνο, που αστόχησε στη δική του εκτέλεση πέναλτι. Κάπως έτσι, μετά από πενήντα ολόκληρα χρόνια, το Μαρόκο έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το Κόπα Άφρικα και να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του.

Ο μεγάλος τελικός, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (18/1) στις 21:00 και τηλεοπτικά ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Ένας αγώνας με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού μετά το νταμπλ και την κατάκτηση του Conference League με τον Ολυμπιακό, ο Ελ Καμπί θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στη τροπαιοθήκη του και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.