Κόπα Άφρικα: Η Νιγηρία του Μπρούνο κέρδισε στα πέναλτι την Αίγυπτο και κατέκτησε την τρίτη θέση (vid)

Η Νιγηρία νίκησε την Αίγυπτο στα πέναλτι (4-2) στο στάδιο της Καζαμπλάνκα και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2025, έπειτα από έναν ισόπαλο 90άλεπτο.

Και οι δύο ομάδες μπήκαν στο ματς με στόχο να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο, αναζητώντας τη... λύτρωση μετά τους αποκλεισμούς τους στον ημιτελικό, με την Αίγυπτο να ηττάται με 1-0 από τη Σενεγάλη και τη Νιγηρία να χάνει στην διαδικασία πέναλτι από το Μαρόκο.

Η Αίγυπτος ξεκίνησε τον αγώνα, έχοντας την κατοχής της μπάλας, αλλά η Νιγηρία παρέμεινε συμπαγής στην άμυνα. Σκόραρε μάλιστα στο 36ο λεπτό με τον Άνταμς, για να ακυρωθεί το γκολ μετά από παρέμβαση του VAR.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, αλλά τις σπατάλησαν με το τελικό 0-0 να τις οδηγεί στα πέναλτι. Οι Σούπερ Αετοί σκόραραν ξανά, αλλά ο Λούκμαν ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης, ενώ είχαν ακόμα μία τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Άνταμς.

Εκεί η Αίγυπτος είχε δύο άστοχες εκτελέσεις, με την Νιγηρία να παίρνει τη νίκη με 4-2. Οι Σαλάχ και Μαρμούς ήταν μοιραίοι, καθώς δεν κατάφεραν να νικήσουν τον Νουαμπαλί, με τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Η διαδικασία των πέναλτι

Αστοχεί ο Νταλέ-Μπασίρου για την Νιγηρία

Χαμένο πέναλτι για την Αίγυπτο με τον Σαλάχ

0-1 με εύστοχη εκτέλεση του Άνταμς

Αστοχεί και ο Μαρμούς για την Αίγυπτο

0-2 με τον Σιμόν

1-2 για την Αίγυπτο με γκολ του Ράμπια

1-3 η Νιγηρία με τον Ιβόμπι

2-3 με εύστοχη εκτέλεση του Σαμπέρ

2-4 με τον Λούκμαν

Αίγυπτος: Σομπέιρ, Χάνι, Ράμπια, Φατί, Σομπχί, Ζίζο (60' Μαρμούς), Λέσεν, Τρεζεγκέ (61' Σαμπέρ), Σαλάχ, Ασούρ, Μοχαμέντ (73' Αντέλ)

Νιγηρία: Νουαμπάλι, Οσαγί-Σάμουελ (65' Ιβόμπι), Ατζαγί (93' Αβουαζιέμ), Όγκμπου, Μπρούνο, Ονιεντίκα, Τσουκουέζε (91' Ετζούκου), Ντέλε-Μπασιρού, Σιμόν, Άνταμς, Ονουάτσου (46' Λούκμαν)

