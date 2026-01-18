Χάος στον τελικό του Κόπα Άφρικα: Ακυρωθέν γκολ, πέναλτι και αποχώρηση της Σενεγάλης (vids)

Ο τελικός του Κόπα Άφρικα ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επεισοδιακά παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης. Ένα ματς ισορροπημένο, με έντονο ρυθμό και τεράστια σημασία, οδηγήθηκε στο απόλυτο χάος εξαιτίας δύο καθοριστικών διαιτητικών αποφάσεων στα τελευταία λεπτά.



Λίγο πριν το φινάλε, η Σενεγάλη πίστεψε πως είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο. Ο Σαρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στη πρώτη κεφαλιά. Οι παίκτες των «Λιονταριών της Τεράνγκα» διαμαρτυρήθηκαν έντονα, θεωρώντας πως η επαφή ήταν ανεπαίσθητη και δεν δικαιολογούσε ακύρωση σε έναν τελικό Κόπα Άφρικα.

Η ένταση δεν είχε ακόμη κοπάσει όταν, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο διαιτητής υπέδειξε εύκολα μια επαφή, πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι Σενεγαλέζοι αντέδρασαν οργισμένα και αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο πριν τη λήξη της παράτασης, σε μια εικόνα που σπάνια συναντάται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του Σαντιό Μανέ. Ο αρχηγός της Σενεγάλης προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα και κάλεσε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να ολοκληρωθεί ο τελικός. Μετά από διακοπή άνω των δέκα λεπτών, το παιχνίδι συνεχίστηκε και το πέναλτι εκτελέστηκε, όμως ο Μεντί απέκρουσε την προσπάθεια του Μπραχίμ Ντίαζ.