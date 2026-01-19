Αδιανόητο: Ο αναπληρωματικός κίπερ της Σενεγάλης έδωσε «μάχη» με ball boys για μια... πετσέτα (vid)

Το δεύτερο Κύπελλο Εθνών Αφρικής στην ιστορία της κατέκτησε η Σενεγάλη, η οποία επικράτησε με 1-0 του Μαρόκου σε έναν τελικό που σημαδεύτηκε από πρωτοφανή ένταση και επεισόδια. Η αναμέτρηση κρίθηκε στην παράταση με γκολ του Γκέιγ, ωστόσο το παιχνίδι θα μείνει στην ιστορία κυρίως για τα όσα απίστευτα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι αποφάσεις του διαιτητή Ζαν Ζακ Εντάλα, ο οποίος ακύρωσε γκολ της Σενεγάλης και υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στις καθυστερήσεις (90+8'), προκάλεσαν σφοδρές διαμαρτυρίες, ακόμη και την ολιγόλεπτη αποχώρηση των παικτών της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο.

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα αδιανόητο περιστατικό, με πρωταγωνιστές τα ball boys του Μαρόκου και τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της Σενεγάλης, Γιεχβάν Ντιούφ. Συγκεκριμένα, οι νεαροί επιχείρησαν να πάρουν από την εστία την πετσέτα του βασικού κίπερ της Σενεγάλης, Εντουάρ Μεντί, με την οποία σκούπιζε ανά διαστήματα τα χέρια και την μπάλα, εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

The Senegalese player didn't allow the ball boys & officials to take Mendy's 3rd towel like Nwabali.



They matched their madness 🔥#AFCON2025WithPooja pic.twitter.com/Lew9oMRazf — POOJA!!! (@PoojaMedia) January 18, 2026

Ο Ντιούφ, αντιλαμβανόμενος την πρόθεσή τους, έδωσε πραγματική μάχη για να προστατεύσει την πετσέτα του συμπαίκτη του, αρνούμενος πεισματικά να την παραδώσει. Το «κυνηγητό» και οι αψιμαχίες στις γραμμές του γηπέδου αποτύπωσαν το χαοτικό κλίμα ενός τελικού που τα είχε όλα: VAR, ακυρωθέντα γκολ και έντονες διαμαρτυρίες, με τη Σενεγάλη να καταφέρνει τελικά να φύγει από το χάος ως η μεγάλη νικήτρια και να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα.