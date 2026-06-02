Φωτιά σε κατάστημα στο Κολωνάκι - Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκουφά

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της Πυροσβεστικής συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Γιώργος Γεωργακόπουλος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (2/6), λίγο μετά τις 20:00, στο Κολωνάκι, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατάστημα επί της οδού Σκουφά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις όσα γίνονται γνωστά, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήματος που στεγάζεται σε πενταώροφη πολυκατοικία, γεγονός που προκάλεσε αυξημένη ανησυχία για πιθανή επέκτασή της στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν επιχείρηση κατάσβεσης. Στην προσπάθεια συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν τυχόν εξάπλωση.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Σκουφά, στο ύψος της οδού Δημοκρίτου, με την Τροχαία να προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

