Φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Μενίδι - Τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική
«Στάχτη» έγιναν παλέτες στην αυλή του εργοστασίου, όμως ευτυχώς η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα λόγω της ξηρής βλάστησης και πέρασαν σε αυλή εργοστασίου πλαστικών όπου υπήρχαν αποθηκευμένες παλέτες, γεγονός που πυροδότησε ανησυχία για την επέκταση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο.
Ωστόσο, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.