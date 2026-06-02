Υπό έλεγχο η φωτιά στο οινοποιείο στο Μαρκόπουλο μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Φωτιά ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στην οδό Πυθαγόρα στο Μαρκόπουλο Αττικής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε οινοποιείο στην περιοχή, χωρίς να υπάρχουν κατοικημένες περιοχές σε κοντινή απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και εγκαταστάσεις.