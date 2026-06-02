Υπό έλεγχο η φωτιά στο οινοποιείο στο Μαρκόπουλο μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο οινοποιείου στο Μαρκόπουλο Αττικής, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό της.
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε οινοποιείο στην περιοχή, χωρίς να υπάρχουν κατοικημένες περιοχές σε κοντινή απόσταση.
Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και εγκαταστάσεις.