Φωτιά τώρα στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα.
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας Φωκίδας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.