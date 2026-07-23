Θρίλερ στη Σύρο: Νεκρή γυναίκα μετά από αιματηρό καβγά με ζευγάρι έξω από το σπίτι τους

Νεκρή εντοπίστηκε μια νεαρή γυναίκα στην περιοχή της Άνω Σύρου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η γυναίκα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, η γυναίκα ήταν διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και βρισκόταν στη Σύρο με άδεια για διακοπές, όπου είναι και ο τόπος καταγωγής της. Στο νοσοκομείο της Σύρου μεταφέρθηκε νεκρή με τη στολή της διασώστριας και, μάλιστα, φορούσε γάντια.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, η άτυχη γυναίκα έφερε μαχαιριά στην ωμοπλάτη. Οι συνάδελφοί της στο Νοσοκομείο της Σύρου έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του δράστη.