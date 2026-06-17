Δράμα: Θλίψη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν την 45χρονη Αντιγόνη, η οποία δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της άτυχης γυναίκας, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών για το τελευταίο αντίο.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ / EUROKINISSI

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ / EUROKINISSI

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία είναι τα δύο παιδιά του ζευγαριού, τα οποία μέσα σε λίγες στιγμές έχασαν και τους δύο γονείς τους.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 50χρονος δράστης αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος και στη δική του ζωή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο δράστης υπηρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ / EUROKINISSI

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗΣ / EUROKINISSI

Η νέα γυναικοκτονία επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ενδοοικογενειακή βία και την προστασία των θυμάτων, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.