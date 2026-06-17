Δράμα: Θλίψη στην κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της
Σε βαρύ κλίμα πένθους συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν την 45χρονη Αντιγόνη, θύμα της νέας γυναικοκτονίας που συγκλόνισε τη Δράμα.
Σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν την 45χρονη Αντιγόνη, η οποία δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον εν διαστάσει σύζυγό της.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι, τόπο καταγωγής της άτυχης γυναίκας, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών για το τελευταίο αντίο.
Τραγικές φιγούρες στην κηδεία είναι τα δύο παιδιά του ζευγαριού, τα οποία μέσα σε λίγες στιγμές έχασαν και τους δύο γονείς τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 50χρονος δράστης αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος και στη δική του ζωή.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο δράστης υπηρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία.
Η νέα γυναικοκτονία επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ενδοοικογενειακή βία και την προστασία των θυμάτων, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.