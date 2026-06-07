Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 29χρονης που τραυματίστηκε σε δύσκολη πεζοπορία στη Βίνιανη

Ατύχημα είχε την Κυριακή 7 Ιουνίου μία 29χρονη καθώς έκανε πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή στη Φωκίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.



Η πεζοπόρος τραυματίστηκε στο πόδι ενώ περπατούσε σε μονοπάτι κοντά στη Βίνιανη.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε γυναίκα έπειτα από τραυματισμό της σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Δελφών Φωκίδας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 7, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες εντόπισαν και μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, ώστε να την παραλάβει ασθενοφόρο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα για τον τραυματισμό της.