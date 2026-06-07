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Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 29χρονης που τραυματίστηκε σε δύσκολη πεζοπορία στη Βίνιανη

Άνδρες της Πυροσβεστικής εντόπισαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φωτ. αρχείου MAGNIFIC
Φωτ. αρχείου MAGNIFIC
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Ατύχημα είχε την Κυριακή 7 Ιουνίου μία 29χρονη καθώς έκανε πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή στη Φωκίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Η πεζοπόρος τραυματίστηκε στο πόδι ενώ περπατούσε σε μονοπάτι κοντά στη Βίνιανη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες εντόπισαν και μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, ώστε να την παραλάβει ασθενοφόρο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα για τον τραυματισμό της.

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Ελλάδα Φωκίδα Πυροσβεστική Τραυματισμός Local News

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