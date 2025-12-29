Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των 4 ορειβατών- Τι συμβαίνει στο σώμα αν χτυπηθεί από χιονοστιβάδα

Από ασφυξία επήλθε ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής στις σορούς των τεσσάρων αδικοχαμένων φίλων.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρια, οι τέσσερις ορειβάτες, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ανάβασης προς την κορυφή Κόρακας ανήμερα τα Χριστούγεννα, δεν έφεραν κακώσεις και η αιτία του θανάτου τους είναι η ασφυξία, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καταπλακώθηκαν από χιόνι.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων μετά από μία εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών βρέθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που υποδηλώνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η τετραμελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, η οποία βρίσκεται στα 2.495 μέτρα. Ενώ ξεκίνησαν με καλές καιρικές συνθήκες, ανεβαίνοντας υψόμετρο οι ορειβάτες έπεσαν σε χιονοθύελλα. Το φρέσκο χιόνι που έπεσε στο βουνό και το έντονο ανάγλυφο φέρεται να αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για τη δημιουργία χιονοστιβάδας, με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι τέσσερις φίλοι, οι οποίοι φαίνεται ότι καταπλακώθηκαν από μεγάλη ποσότητα χιονιού.

Τι συμβαίνει στο σώμα αν χτυπηθεί από χιονοστιβάδα - Εκπαιδευτής διασώστης εξηγεί

Η τραγωδία στη Φωκίδα φέρνει ξανά στη συζήτηση τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονούν τα βουνά, η μορφολογία τους και το μικροκλίμα τους, ειδικά σε αυτό το υψόμετρο τη χειμερινή περίοδο, για όσους επιχειρούν την ανάβαση σε αυτές τις περιοχές.

«Η γενεσιουργός αιτία της χιονοστιβάδας είναι ο αέρας», τόνισε ο Ζαφείρης Τρόμπακας, Διευθυντής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. «Όταν έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό και αδειάζει χιόνι σε κάποιες περιοχές, σε άλλες περιοχές ακολουθεί ο βοριάς. Ο άνεμος έχει τη δυνατότητα να διπλασιάζει και να τριπλασιάζει τη χιονόπτωση σε κάποιες πλαγιές του βουνού», εξήγησε.

«Εκεί ο αέρας ‘ξύνει’ το χιόνι και στα υπήνεμα (στις περιοχές που δεν είναι εκτεθειμένες στον αέρα) το πολλαπλασιάζει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «το χιόνι που έπεσε στα Βαρδούσια ήταν υγρό και βαρύ», μία συνθήκη που οδηγεί πιο εύκολα στη δημιουργία χιονοστιβάδας.

«Πριν πάμε σε μεγάλα υψόμετρα, εκεί που έχουν πέσει αλλεπάλληλα στρώματα χιονιού ή εκεί που έχουν καταγραφεί χιονοστιβάδες, θα πρέπει να προσέχουμε τα υπήνεμα σημεία», ανέφερε ο κ. Τρόμπακας.

«Το χειρότερο είναι να είσαι θαμμένος στο χιόνι»

«Το 2013 στον Όλυμπο έπεσε χιονοστιβάδα μέσα σε δύο ώρες, σε πλήρη λιακάδα, λόγω του αέρα», υπογράμμισε, ενώ επισήμανε ότι από χιονοστιβάδα προκλήθηκε και η μεγαλύτερη ορειβατική τραγωδία στη χώρα, τον Δεκέμβριο του 1976 στον Όλυμπο, με έξι ορειβάτες νεκρούς.

Όταν καταπλακωθεί κάποιος από χιονοστιβάδα, όπως εξήγησε, ο θάνατος μπορεί να επέλθει από πνιγμό ή από κακώσεις. «Το χειρότερο όμως από όλα είναι κάποιος να είναι ζωντανός. Το 2020 δύο γιατροί χτυπήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα στον Όλυμπο. Ο ένας από τους δύο ήταν μιάμισι ώρα ζωντανός, θαμμένος στο χιόνι», εξήγησε. «Βιώνεις μια κατάσταση σε απόλυτο σκοτάδι, με χιόνι στο στόμα, να μην μπορεί να κάνεις καμία κίνηση, καταπλακωμένος από όγκους χιονιού», τόνισε ο Ζαφείρης Τρόμπακας.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες

Τα τέσσερα νεαρά παιδιά ήταν λάτρεις της ορειβασίας με δύο εξ αυτών να ήταν σχετικά έμπειροι αναβάτες.

Συγκεκριμένα:

Ο Θανάσης Κολοτούρος, από την Ηλεία, ήταν δεινός ορειβάτης και στο προφίλ του έχει πολλές αναρτήσεις στα σόσιαλ από ανάλογες εμπειρίες εντός και εκτός συνόρων. Δύο ημέρες πριν τη μοιραία βόλτα, είχε ανεβάσει βίντεο από τον Πάρνωνα.

Το δεύτερο θύμα, ο Γιώργος Δόμαλης, είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και είχε προσκαλέσει τους άλλους για πεζοπορία. Σε σύντομο βιογραφικό του ανέφερε πως είναι τεχνικός υπολογιστών.

Το τρίτο πρόσωπο, ο Κώστας Πατίκας, εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών. Φέρεται να είχε λατρεία στα extreme sports και μάλιστα είχε και κανάλι στο YouTube.

Το τέταρτο πρόσωπο ήταν η 31χρονη δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη με καταγωγή από χωριό των Τρικάλων.